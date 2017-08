Domžalčani so z remijem 1:1 (strelca Vetrih v 12. in Sanson v 62. minuti) proti Marseillu poskrbeli za še en čaroben nogometni večer v Stožicah. Z zasluženim remijem so ohranili upanje na uvrstitev v skupinski del lige Evropa pred povratno tekmo četrtega kroga kvalifikacij v četrtek pred 50.000 gledalci na slovitem stadionu Velodrome v Marseillu, ki ima v Franciji sloves najbolj negostoljubnega za goste. Domžalčani so predvsem prvi polčas odigrali spektakularno. Po tekmi so najbolj obžalovali, da vodstva po hitro doseženem golu niso povišali na 2:0, ko so imeli tri izredne priložnosti – Ivan Firer dve in odhajajoči Jan Repas eno.

»Upal sem na takšen gol, potem ko sem v preteklosti v dresu Domžal zastreljal kar veliko priložnosti,« je enega odločilnih in najlepših trenutkov tekme opisal 26-letni vezist Domžal Amedej Vetrih, ki v svoji igri skuša posnemati vzornika Xabija Alonsa. »Francozi so bili ob našem odličnem začetku šokirani. Povsem smo jih zmedli in naredili živčne z napadalnim in agresivnim pristopom. Očitno so s podcenjevanjem prišli v Slovenijo. Ker smo v prvem polčasu porabili veliko energije, smo v drugem trpeli, a ob pomoči gledalcev vzdržali. Ko smo spoznali, da se lahko enakovredno kosamo, nam je bilo lažje. Po zahtevnosti je bila tekma z Marseillem primerljiva z gostovanjem v Freiburgu. Razlika je v tem, da ima Marseille veliko več individualne kakovosti,« je pripovedoval zgovorni Primorec Vetrih, ki je največji del kariere igral za Gorico, v Domžale pa je prišel julija 2015.

Domžalčani so trdno odločeni, da na povratni tekmi pripravijo še eno senzacijo. Za takšen dosežek bo treba doseči gol v gosteh. Slovenski pokalni prvaki menijo, da prikazani predstavi proti Freiburgu in Marseillu nista skrajni domet ekipe. Trener Simon Rožman je prepričan, da je ekipa lahko še boljša za pet do deset odstotkov. Moč Domžal je tudi v posebnih Rožmanovih motivacijskih govorih. »Kaj govori, naj ostane skrivnost slačilnice. Nestrpno že pričakujem, kaj se bo dogajalo pred tekmo v Marseillu,« je dodal Vetrih, ki meni, da so možnosti za uspeh na povratni tekmi 50:50.

Dobre predstave dvigujejo ceno igralcem Domžal. Potem ko je po prvi tekmi prvega kroga z estonsko Floro v ruski Rostov odšel Žan Majer, po tekmi z Marseillem klub zapušča krilni vezist Jan Repas. Medtem ko Domžalčani prestopa v Caen še niso uradno potrdili, so to že storili v francoskem prvoligašu iz Normandije, ki bo plačal vsaj milijon evrov odškodnine, kar je nov rekord v Domžalah. »Po tekmi z Marseillem se bo le še povečalo povpraševanje po naših igralcih. Bomo videli, v kakšni zasedbi bomo šli v Francijo. Ker prestopni rok traja do konca avgusta, se lahko zgodi še marsikaj. Zdaj smo že v položaju, da ni nujno, da prodajamo igralce zgolj zato, da bi s tem reševali proračun, ampak odhod pomeni novo stopnjo v razvoju igralca,« je poudaril športni direktor Domžal Matej Oražem.

Domžalčani bodo z izkupičkom od prodaje 10.243 vstopnic, kar je rekord na domačih tekmah slovenskih pokalnih prvakov, predvsem pokrili visoke stroške organizacije tekme v Stožicah, kjer jih samo najem stadiona stane 30.000 evrov. Za igranje v štirih krogih kvalifikacij za ligo Evropa bodo Domžale iz blagajne Uefe prejele 920.000 evrov. Polovico tega denarja, torej vsaj 460.000 evrov, bodo razdelili med igralce in strokovni štab. Če bi se uvrstili v ligo Evropa, bi prejeli še 5,6 milijona evrov. To je vsota, ki jo ima že zagotovljeno Maribor, zato je igralcem menda že obljubil nagrado po 50.000 evrov na nogometaša. Če bi se slovenski prvak uvrstil v skupinski del lige prvakov, bi bila blagajna v Ljudskem vrtu bogatejša za najmanj 12,7 milijona evrov.