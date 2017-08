Domžalčani so začeli agresivno, napadalno, brez vsakršnega strahu pred zvenečim imenom kluba iz Francije. Začeten pritisk je v 12. minuti po izvedbi prostega strela in podaljšani žogi Ivana Firerja z zadetkom kronal Amedej Vetrih. Ob polčasu bi lahko bila prednost Slovencev še višja, saj so si pripravili več izrazitih priložnosti. Namesto tega so v drugem delu obdobje prevlade na igrišču v 63. minuti vnovčili Francozi, prodorno podajo v kazenski prostor je s strelom na desno vratnico v mrežo pospremil Morgan Sanson. Igralci Domžal v nadaljevanju kljub izenačenju niso popustili, temveč so stisnili Marseille na njihovo polovico, imeli bistveno več od igre, a ostalo je pri minimalnem remiju.