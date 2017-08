Ob včerajšnjem obisku domžalskega športnega parka, kjer domuje nogometni klub, je bilo neverjetno mirno glede na to, da slovenski pokalni prvak jutri ob 20.45 v Stožicah igra eno največjih tekem v zgodovini kluba – prvo tekmo četrtega kroga kvalifikacij za evropsko ligo z Marseillom. Pomembnost tekme se je še najbolj čutila v pisarnah, ki so bile kljub prazniku polne uslužbencev. Igralci so po treningu prevzemali kuverte z vstopnicami, ki so jih kupili za sorodnike in prijatelje. Postavni štoper Gaber Dobrovoljci je bil v civilnih oblačilih, saj mora počivati zaradi poškodbe mišice in upa, da bo nared za povratno tekmo. Kot vse kaže, bo po sili razmer na mestu štoperja, tako kot v Mariboru, znova Žan Žužek.

Športni direktor Matej Oražem je imel vseskozi na ušesu telefon, saj je zanimanje za igralce Domžal veliko. Najbolj vroč je 20-letni napadalni vezist Jan Repas. Zanj se zanima francoski prvoligaš Caen, ki naj bi Domžalčanom ponudil milijon evrov odškodnine, a zadnjo besedo ima mladi up, ki še ni potrdil, da se strinja s prestopom v klub, ki se je lani s 17. mestom komaj rešil izpada. V prijetni senci v bifeju je bila seveda glavna tema pogovorov, ali Domžalčani s popolno tekmo lahko pripravijo še eno takšno senzacijo, kot so jo z izločitvijo Freiburga. Rdeča nit debat je bila, da bo razplet močno odvisen od tega, kako resno bodo Francozi vzeli tekmo. Dejstva so naslednja: vrednost Marseilla je 160 milijonov evrov (Domžal 6,3 milijona evrov), zadnjo tekmo so izgubili marca.

Trener Domžal Simon Rožman je neverjetno miren, čeprav je v nedeljo ob ogledu tekme v živo v Nantesu, kjer je gostoval Marseille in zmagal z 1:0, videl nekatere stvari v igri Francozov, ki jih raje ne bi. Najbolj so ga navdušili hitri prehodi iz obrambe v napad in rotacije znotraj kontinuiranega napada, torej model igre, ki ga Rožman želi razviti tudi v Domžalah. Optimizem gradi na dobri predstavi v Mariboru, kjer so igralci pretekli in presprintali po rekordnih 13,5 kilometra, kar je povsem po evropskih standardih, in opažanju, da sta bila zadnja dva treninga najboljša v njegovi karieri. Skupaj s sodelavci (Kačičnik, Košir, Strajnar, Javornik, Kebe) je znova do zadnje podrobnosti pripravil strategijo tekme in nekaj taktičnih ukan.

»Marseille je evropski velikan, ki je ob boku 20 najboljšim ekipam. Glede na statistične podatke je Marseille še za 30 do 40 odstotkov boljši kot Freiburg. Mi bomo gledali predvsem sebe. Imamo lastno vsebino, ki je dobra. Vem, da bodo moji fantje odigrali srčno tekmo, da bodo borbeni in disciplinirani. Smo maksimalno pripravljeni, proučili smo vse podrobnosti, zavedamo se svojih odlik. Razlika v kakovosti na igrišču ne bo takšna, kot je v tržni vrednosti igralcev. Upam na polne Stožice, da nas bodo gledalci ponesli v ekstazo. Pričakujem čaroben večer z novo senzacijo. Sanjamo velike stvari. Tekme ne želimo le odigrati, ampak prikazati predstavo, ki bi nam omogočila senzacijo,« je poudaril Simon Rožman.