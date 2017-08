Pridevnikov o tem, kakšna je bila tekma v Mariboru, ni zmanjkalo. V nasprotju z zadetki. Trda, dinamična, dobra, je ocenil Darko Milanič, luštna in za gledalce, je dodal Simon Rožman. Oba sta se strinjala, da je bila evropska. Manjkali so – poleg morda še boljšega obiska – le še goli. Maribor in Domžale so se sinoči konkretno spopadli, čeprav jih čakata prihodnji teden (prvi) tekmi sezone za ligo prvakov oziroma evropsko ligo. Veliko pa vseeno tudi pove, da je bil igralec tekme – Jasmin Handanović, vratar Mariborčanov. »To je njegovo delo,« ga je pohvalil Darko Milanič. »Mislim, da so bili gledalci lahko zadovoljni, oboji smo se menjavali v dobrih situacijah. Oba vratarja sta bila izjemna,« je bila ocena Simona Rožmana.

To je bila tekma, kjer se je pokazala individualna kakovost, a tudi pomanjkanje le-te v ključnih trenutkih. Milaniča pred Hapoelom lahko veseli, da je njegovo aktivno moštvo zlasti po desni prek Martina Milca prišlo do treh velikih priložnosti. A Damjan Bohar (dvakrat) in Marcos Tavares nista bila zbrana. Podobno pri Domžalah, kjer je žoga za največji priložnosti našla Amadeja Vetriha, ki pa mu je Handanović odnesel oba strela.

Domžalčani so v nadaljevanju krenili precej bolj konkretno, preučili so igro Maribora, odrezali za hip njegovo igro po bokih, ampak tu je bil, ko je poskusil še Lovro Bizjak, spet Handanović. Vijoličasti so šli bolj na glavo in zmogli do vratnice, ki jo je zadel Mitja Viler, to pa je bilo tudi vse, ker so se gostje znali zapreti in odnesti točko.

Nizka kakovostna raven v Celju Tekma Celje – Triglav je bila tipičen obračun ekip iz spodnjega dela lestvice, torej na nizki kakovostni ravni in z malo ritma. V odsotnosti vodje napada Luke Majcna, ki ni imel pravice nastopa zaradi izključitve proti Olimpiji, so Kranjčani med odmorom objokovali zapravljeni priložnosti Mateja Poplatnika. Gostitelji so povedli v 66. minuti, ko je po podaji Dangubića s prostega strela zadel Džinić, potem ko so ga gostje pustili samega sredi kazenskega prostora. Tik pred koncem so Kranjčani izvedli bliskovito akcijo po levi strani, ki jo je z golom dokončal Robnik.

Maribor – Domžale 0:0 Stadion Ljudski vrt, gledalcev 4200, sodnik: Perić 5 (Kranj), rumena kartona: Rajčević, Husmani. Maribor: Handanović 7,5, Milec 6,5, Rajčević 6, Šuler 6,5, Viler 6,5, Hotić 6 (od 85. Ahmedi –), Pihler 6, Vrhovec 6, Bohar 6 (od 65. Kramarič 6,5), Tavares 6,5, Zahović 6 (od 68. Mešanović 6), trener: Milanič 6,5. Domžale: Milić 6,5, Rom 6,5, Blažič 7, Klemenčič 6,5, Balkovec 6,5, Husmani 6,5, Repas 6,5, Vetrih 7 (od 80. Hebaj –), Žužek 6, Bizjak 6,5 (od 65. Firer 6), Ibričić 6 (od 71. Hodžić 6), trener: Rožman 6,5. Igralec tekme: Jasmin Handanović (Maribor). Streli v okvir gola: 3:5, streli mimo gola: 9:6, koti: 5:7, prekrški: 12:5, prepovedani položaji: 1:2, posest žoge (v odstotkih): 54:46.

Celje – Triglav 1:1 (0:0) Strelca: 1:0 Džinić (66), 1:1 Robnik (86). Stadion Arena Petrol, gledalcev 400, sodnik: Balažič (Ljubljana), rumeni kartoni: Lupeta, Dangubić, Travner, Udovič. Celje: Rozman, Brecl, Džinić, Kelhar, Travner, Cvek, Žinko, Šauperl (od 73. Šušnjara), Dangubić (od 80. Pišek), Vancaš Požeg, Lupeta, trener: Petrović. Triglav: Džafić, Kuhar, Bojić, Gvardjančič, Česen Arh, Bukara (od 77. Suljević), Gajić, Udovič (od 81. Šmit), Robnik, Poplatnik, Ovsenek (od 55. Mlakar), trener: Žlogar. Igralec tekme: Jernej Gvardjančič (Triglav). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 4:5, koti: 5:2, prekrški: 16:27, nedovoljeni položaji: 3:0, posest žoge (v odstotkih): 57:43.