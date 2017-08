Že pred tremi leti so se rekreativci v Črnučah nadejali, da bodo dobili trim stezo. A se je, kot so takrat pojasnili v javnem zavodu Šport Ljubljana, ki bo stezo financiral skupaj z ljubljansko mestno občino in črnuško četrtno skupnostjo, zataknilo pri pridobivanju nekaterih zemljišč.

Po prvotnih načrtih naj bi črnuška trim steza namreč delno potekala po občinskih zemljiščih, delno pa tudi po zemljiščih v lasti zasebnikov in po zemljiščih, ki so v lasti družbe Slovenski državni gozdovi in republiškega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

A so se nato v zavodu odločili, da potek steze spremenijo. »Zaradi zasebnega lastništva zemljišč in lastništva Republike Slovenije smo se letos odločili, da prilagodimo število orodij in jih razporedimo na zemljišča v republiški in občinski lasti,« je nove načrte v začetku letošnjega leta pojasnila vodja športnih programov pri Športu Ljubljana Urša Fink.

Na 2,5 kilometra dolgi stezi 15 naprav

Marca v zavodu dokončnega soglasja za postavitev trim steze na državnih zemljiščih še niso imeli, zdaj pa je očitno vendarle vse pripravljeno za uresničitev projekta. Na mestni občini so namreč pridobili pravico uporabe na državnih zemljiščih. »Pogodbe so že podpisane,« so zagotovili na občinskem oddelku za šport. Pri skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so na njihovi 4204 kvadratnih metrov veliki parceli dobili pravico uporabe 53 kvadratnih metrov velikega območja, medtem ko so od družbe Slovenski državni gozdovi na petih različnih zemljiščih pridobili pravico uporabe za skupno 185 kvadratnih metrov zemljišč.

Delavci bodo tako urejanje trim steze lahko začeli predvidoma oktobra, dela pa bodo trajala en mesec. Trim steza bo dolga približno 2,5 kilometra in bo speljana ob črnuških vrtičkih do mosta ob Savi, kjer reko prečka Štajerska cesta. Ob stezi bo razporejenih petnajst različnih orodij za telesno vadbo, ne bo pa osvetljena, so še dodali na občinskem oddelku za šport.