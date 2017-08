Ko so leta 2009 prebivalcem Črnuč predstavili projekt obnove degradiranega območja nekdanje opekarne z opuščenim glinokopom, so bili ti navdušeni. Upravičeno. Kjer je bilo takrat odlagališče gradbenih in drugih odpadkov in »divji« bajer, sta želela Imos in Deos zgraditi stanovanjsko sosesko in dom upokojencev, območje pa bi lepo zaokrožil večji bajer, ki bi služil tudi za zadrževanje padavinskih voda. Medtem ko je Deos dokončal dom upokojencev, so zaradi stečaja Imosovi načrti za stanovanjsko sosesko padli v vodo, hkrati pa se je pojavil problem vzdrževanja bajerja, katerega zemljiškoknjižni lastnik je prav omenjeno podjetje.

Brežina bajerja je danes preraščena z invazivnimi rastlinami, v njem se nabira mulj, vse bolj se razmnožujejo alge, voda zaudarja, poleti pa je v okolici tudi več komarjev. Po občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je omogočil pozidavo tega območja, sta tako bajer kot njegova brežina javno dobro – po podobnem principu se recimo ob