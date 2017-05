Trajalo je dolgih pet let, da je v Športnem parku Črnuče zrasla dvorana za športe na mivki, toda kljub zapletom se lahko zdaj sodelovanje ljubljanske mestne občine s podjetjem Ludus zapiše med uspešna javno-zasebna partnerstva. Občina je prispevala skoraj 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Šlandrovi ulici, nekdanja odbojkarja Tomi Šmuc in Martin Hrast pa sta ga zapolnila s športnimi površinami, tako kot je bilo predvideno v leta 2012 sklenjeni pogodbi o partnerstvu in kot sta občini že pred tem predlagala v svoji promotorski vlogi.

Po zapletih s prestavitvijo kanalizacije in naporih s pridobivanjem posojila zdaj v črnuškem športnem parku potekajo le še čisto zaključna dela. »Park res dobiva podobo, kakršno smo si zamislili pred leti, je pa res, da zaradi takšne velikosti zahteva ogromno časa in energije. Verjetno se bo še kaj spremenilo, imamo še nekaj načrtov za prihodnost, ampak najpomembnejša faza je za nami,« je pred včerajšnjim uradnim odprtjem dejal nekdanji odbojkarski reprezentant Šmuc. S Hrastom sta se v projekt podala, ker sta želela ostati v stiku z odbojko, si ustvariti delovna mesta in prispevati k razvoju športa.

Priljubljenost mivke raste Preprosta betonska konstrukcija ob igriščih za tenis, odbojko na mivki in mali nogomet je na koncu zrasla v razmeroma kratkem času. Štiri mesece so delavci potrebovali zanjo, zdaj pa imata investitorja že v rokah uporabno dovoljenje za prvo dvorano za odbojko na mivki v Sloveniji. Doslej je sezona v športnem parku ob Šlandrovi ulici trajala od 15. maja do 15. septembra. In ne le pozimi, tudi v muhastih majskih in junijskih dneh so igralci težko pričakovali pokrito infrastrukturo. Najverjetneje bo dvorana dobrodošla tudi v zelo vročih dneh, ampak še ne vedo, kako se bo obnašala poleti, je povedal Šmuc, ki ga zelo veseli, da se je tudi med rekreativnimi uporabniki, ki igrajo zunaj, že pojavilo zanimanje za igranje notri. Na 1100 kvadratnih metrih so si v podjetju Ludus zamislili prilagodljivo postavitev – štiri igrišča za odbojko na mivki se lahko preuredi tako, da nastane igrišče za nogomet ali druge športe na mivki. »Tenis, badminton, rokomet. Športi na mivki v zadnjih letih pridobivajo veljavo, obstajajo že posebna tekmovanja kot igre na mivki, a odbojka še vedno prevladuje, saj je olimpijski šport že od leta 1996,« je pojasnil Šmuc. Z objektom, ki bo končno omogočil igro na mivki tudi pozimi, pričakuje, da bomo dobili specializirane pare, ki bodo trenirali izključno odbojko na mivki. Obetali naj bi si tudi že udeležbo na olimpijskih igrah, se je včeraj pohvalil župan Zoran Janković.