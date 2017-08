Ritka levo, ritka desno, ritka pred nami. Resda so različnih oblik in dimenzij, najpogosteje na dveh (dolgih) nogah ali štirih kolesih, a vsaka zase je nekaj posebnega. Seveda so nam najbolj blizu (beri: všeč) ritke privlačnih mladenk, a zaradi tematike tokratnega testa o njih ne bo več govora. Zato pa je ritka, osredotočili smo se na tisto karavanske škode octavie, kljub vsemu nekaj posebnega, saj skriva bistvo, zaradi katerega lahko privabi potencialnega kupca, da razpre mošnjo in jo odpelje domov. Skrivalnica ni preveč zahtevna, zato smo prepričani, da veste, da je ritka nekaj posebnega zaradi zadnjih (prtljažnih) vrat, ki z odpiranjem visoko v zrak omogočijo maksimalen izkoristek prtljažnega prostora. Ta pa je pisan z veliko začetnico. Magične tri številke so 610 litrov, kar je največ, kar je v tem velikostnem razredu naprodaj. Za lažje razumevanje, to pomeni, da družinski očetje ne bodo zaskrbljeni, kam s prtljago, niti tedaj, ko se bodo odpravljali na daljše počitnice. Res je, da lahko visoko odpiranje vrat nižjeraslim (predvsem ženskam) predstavlja težavo, a so na to razvojniki pomislili, zato je testna octavia oborožena tudi z električno pomočjo pri odpiranju in zapiranju vrat. Tudi sicer pa je njena oborožitev več kot samo popolna, zato zlahka preskoči še tako visoko oviro. A o tem kasneje. Še besedica o prtljažniku. Dodana vrednost je gotovo dvojno dno, ki je, ko zadnjo klop podremo, ravno. Tedaj magične tri narastejo na štiri številke, 1740 litrov pa prevedeno pomeni prostornost, ki buri domišljijo, in le stežka boste našli predmet, ki mu prtljažnik ne bo kos. Podobno kot še tako velikega možakarja, ki na zadnji klopi ne bi imel dovolj prostora za koleni in glavo.

Še pred desetletjem smo na škode gledali postrani, prepričani, da so zapostavljene znotraj koncerna, v katerem favorizirajo volkswagne. V tem je bilo nekaj resnice, danes pa so čehinje enakovredni člani zasedbe in octavia combi je samo še en zgleden primer. Sploh tedaj, ko je kot v našem primeru za pogon skrbel 2-litrski dizelski motor s 150-glavo čredo iskrivih konj, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir, za prenos moči pa je bil zadolžen 6-stopenjski samodejni menjalnik. Kombinacija je naravnost perverzna in opisljiva z besedami »to moram imeti«. Zakaj? Poglejte si samo tehnične podatke in ugotovili boste, da ste med hitrejšimi in odzivnejšimi ne glede na vrsto ceste, za nameček pa se doseg z enim polnjenjem približa magični tisočici. Glede na težo naše desne noge, ki tako rada stopalko za plin potisne do konca, je povprečna poraba 5,6 litra skorajda sanjska. Je bila pa zato sanjska oprema. Laurin & Klement.

Ime ni naključno. Tako sta ustanovitelja leta 1895 poimenovala podjetje za proizvodnjo avtov, motorjev in koles, iz katerega je kasneje nastala Škoda. Kratica L & K je danes sopomenka za največ, kar razvojniki lahko ponudijo. Zato ne bodite presenečeni, da je testna octavia imela pametni ključ, zunanji ogledali s spominsko funkcijo, ogrevane in električno pomične sedeže v kombinaciji usnja in alkantare ter sistem zaznavanja utrujenosti avtomobila. Vse to za dobrih 30 tisočakov. Nekaj bombončkov pa je bilo tudi z doplačilnega seznama. Na primer parkirna pomoč (kamera in senzorji so učinkoviti) in radarski tempomat, ki deluje v območju od 0 do 210 km/h. In zanj še stotič – ponavljamo se kot papiga – pravimo, da je vreden vsakršnega doplačila (dobrih 800 evrov), saj razbremeni voznika in poveča varnost vožnje.