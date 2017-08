Ko vidiš prvega, razumeš vse naslednje. Veš na primer, katera je prva vasica na tem odcepu in kako si sledi nekaj naslednjih, izveš pa tudi, h kateremu večjemu mestu te vodi. In če odcep pomeni tudi eno od možnih poti v sosednjo državo, te na to opozorijo še posebej vidni napisi. Nobene zmešnjave tudi ni, ko se napisi ponavljajo, ko se približuješ odcepu: vselej razumeš, da gre za isti odcep, ki si ga zaznal že dva kilometra in nato še kilometer poprej; tudi pri petsto metrih ti pedantni Nemci vbijajo v glavo iste podatke in skoraj si malo užaljen, saj si si to zapomnil že prvič ali vsaj drugič.

Pri nas imajo cestarji drugačen pristop, o čemer sem že pisal: z vozniki se igrajo skrivalnice. Na vsak način bi radi dosegli, da bi se tujci pa tudi domači turisti, ki redko zaidejo v nekatere kraje, izgubili in bi tako lepote številnih predelov Slovenije ostale prihran