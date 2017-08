Mislim svoje mesto: Turistična sezona

Turisti so mi spet zasedli center mesta, in če se peljem s kolesom skozi Staro Ljubljano, vozim slalom med njimi, ki buljijo na vse strani in zaradi lepot mojega mesta in počitniškega razpoloženja sploh ne opazijo prometa, kot da se jim ne more nič zgoditi, hodijo in slikajo Ljubljano in sebe v njej, da bi domov prinesli množico digitalno ovekovečenih trenutkov svoje poletne sreče.