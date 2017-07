»To je turistično najuspešnejša prva polovica leta do zdaj,« so danes sporočili iz državnega statističnega urada (Surs). V prvih šestih mesecih letošnjega leta so namreč v turističnih nastanitvenih objektih našteli skoraj pet milijonov turističnih prenočitev, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Samo v juniju 2017 so našteli slabih 1,2 milijona turističnih prenočitev ali 22 odstotkov več kot junija lani.

»Številke so pozitivne. Imamo dobrih 20 odstotkov več nočitev. Ampak tudi na Hrvaškem dosegajo tolikšno rast,« je poudarila dr. Maja Uran Maravič, strokovnjakinja za strategije v turizmu in izredna profesorica na Fakulteti za turistične študije Turistica v Portorožu. Uran-Maravičeva se zato sprašuje, ali je rast prenočitev rezultat naših turističnih aktivnosti ali rezultat splošnih turističnih tokov. »Težave ima Grčija, bistveno se je zmanjšalo povpraševanje po počitnicah v arabskem svetu in po počitnicah v Turčiji. Vsi ti turisti so se morali nekam preusmeriti,« nam je pojasnila. Izpostavila je še vpliv konjunkture, povpraševanje po novih in varnih destinacijah ter tudi domače turistične aktivnosti – med drugim povečanje sredstev za promocijo, izpostavljenost na sejmih in številne nagrade.

Za 50 odstotkov več kitajskih turistov Ključni trgi, od koder prihajajo tuji turisti v Slovenijo, ostajajo enaki: Italija, Avstrija, Nemčija, Srbija, tudi Združeno kraljestvo in Rusija. Več prenočitev kot v prvi polovici lanskega leta so po besedah namestnice generalne direktorice Sursa Karmen Hren ustvarili turisti z vseh ključnih trgov, najbolj pa se je pri tem povečalo število turistov iz Rusije. Teh je bilo v prvi polovici letošnjega leta 45 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Hrenova je posebej izpostavila tudi turiste iz azijskih držav: »V prvi polovici leta je bilo prenočitev turistov iz Kitajske več za 50 odstotkov, iz Republike Koreje več za 41 odstotkov ter iz drugih azijskih držav skupaj več za 45 odstotkov.« Državni statistiki so preverili tudi vpliv ameriške prve dame na prepoznavnost Slovenije in turistični obisk države. Ugotovili so, da se je število prenočitev turistov iz ZDA v Sloveniji v obdobju od julija 2016 do junija 2017, torej od začetka predsedniške kampanje Donalda Trumpa do danes, povečalo za 15 odstotkov glede na enako obdobje leto prej. Število prenočitev vseh tujih turistov se je v istem obdobju povečalo za 12 odstotkov. V občini Sevnica, rojstnem kraju Melanie Trump, statistiki niso zaznali bistvenih sprememb ne pri številu turistov iz ZDA ne pri številu vseh tujih prenočitev.