Španija je bila vse od vojne v Iraku na muhi džihadistov. Potem ko je državo leta 2004 po desetletjih levičarskega in baskovskega separatističnega terorizma ETA doletel največji napad v zgodovini – v skorajda simultanih eksplozijah na vlakih madridske postaje Atocha je bilo ubitih 191 ljudi – je bila Španija dokončno v vojni z mednarodnim terorizmom. Toda podatki minulega poldrugega desetletja kažejo, da je Španija, sicer po Franciji druga najbolj ogrožena država EU zaradi terorizma, glavnino svojih protiterorističnih aktivnosti in obsodb usmerja zoper domači in ne mednarodni terorizem. V štirih desetletjih terorizma ETE je bilo ubitih čez 800 ljudi.

Po podatkih Europola je bilo med leti 2006 in 2013 v Španiji izvedenih 1082 terorističnih napadov, glavnina teh pa je bila zagrešenih od ETE in drugih separatističnih skupin. V tem času je bilo tudi največ aretiranih zaradi sumov terorizma, kar 1022. Pred španskimi sodišči, ki v EU najbolj učinkovito izvajajo sodne procese zaradi terorizma, je pristalo več osumljencev domačega terorizma kot mednarodnega. Razlog, zakaj v Španiji doslej ni bilo številčnejših napadov džihadistov, strokovnjaki med drugim pripisujejo predvsem dejstvu, da so muslimani v Španiji bolje integrirani in ne živijo v getih, kjer je možnost radikalizacije večja. Prav tako so oblasti izvedle več preventivnih aretacij.

Po napadih v Madridu prevetritev varnostnega aparata

Čeprav se je Španija razen napadov v Madridu in Barceloni izognila večjim terorističnim napadom džihadistov na svojih tleh, se oblasti že leta zavedajo, da Španija vendarle ostaja tarča islamistov. Od leta 2014 je dvakrat povečala stopnjo ogroženosti zaradi terorizma. Prvič zaradi informacij, da se iz Iraka, Sirije in območja Sahela začenjajo v državo vračati njihovi državljani, ki so se odšli boriti na stran džihadistov. Med 130 in 250 naj bi se jih podalo na džihad na Bližnji vzhod, kar je sicer precej manj od nekaterih drugih držav članic EU (Francija - 900, Nemčija - 760, Velika Britanija - 760). Drugič pa je stopnjo ogroženosti povečala po terorističnem napadu na francoski satirični tednik Charlie Hebdo. Odtlej stopnje ogroženosti na petstopenjski lestvici ostaja na četrti, predzadnji stopnji (peta stopnja pomeni grožnjo skorajšnjega napada). Španija tarča islamskega terorizma ostaja iz več razlogov. Ne zgolj zaradi sodelovanja države protiteroristični koaliciji proti Islamski državi, temveč tudi zaradi prepričanja med džihadisti ISIS ali Al Kajde, da je potrebno območje al Andalus (zgodovinsko arabsko ime za Iberski polotok) »ponovno zavzeti«. Veliki deli današnje Španije in Portugalske so namreč bili vse do 15. stoletja pod nadzorom islamskega kalifata, džihadisti pa želijo to nekdanjo območje ponovno »osvoboditi španske nadvlade«.

Španski varnostni organi so po terorističnih napadih leta 2004 prevetrili svojo strukturo in delovanje. Pod okriljem notranjega ministrstva so ustanovili poseben protiteroristični center in predvsem v policiji in glavni varnostni agenciji okrepili tudi kadrovsko zasedbo za boj proti terorizmu. Kljub temu je bil v letih finančne krize proračun varnostnega aparata zmanjšan in se danes še ni vrnil na predkrizno raven. Ta čas se približno 3000 oseb v španskem varnostnem aparatu ukvarja zgolj z odkrivanjem in preprečevanjem terorističnih napadov. V primerjavi s skromnimi 140 zaposlenimi, ki so pred napadi leta 2004 spremljali aktivnosti džihadistov, gre torej za 1250-odstotni porast.