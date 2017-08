V Cambrilsu, ki leži kakih 120 kilometrov južno od Barcelone, je voznik avtomobila audi A3 zapeljal v množico pešcev in jih šest ranil, od tega enega huje. Povozil je tudi policista. Napadalci so po poročanju lokalnih medijev pobegnili policijski patrulji, ki jih je hotela preveriti, pri tem pa so med begom skušali zadeti čim več pešcev. Policija se je podala v lov za njimi, napadalci pa so med begom izgubili oblast nad vozilom, ki se je prevrnilo. Vnel se je spopad s policijo, pri tem pa je bilo ubitih vseh pet napadalcev v avtomobilu.

Voznika kombija še lovijo

Policija domneva, da je bil tudi to teroristični napad in da je bil povezan z napadom s kombijem v Barceloni, v katerem je včeraj umrlo 13 ljudi, več kot sto pa jih je ranjenih. Žrtve in poškodovani po navedbah španskih oblasti prihajajo iz 24 različnih države, vse od Nemčije in Španije do Pakistana in Filipinov. Med njimi ni Slovencev.

Policija je zaenkrat prijela dva moška, Španca in Maročana, ki naj bi bila povezana s tem napadom, vendar pa naj bi bil voznik še na prostosti. Enega je policija identificirala kot Drissa Oukabirja iz Maroka, drugi pa naj bi bil Španec iz Melille, to je španske enklave na severu Afrike. Španca iz Melille so prijeli 200 kilometrov južno od Barcelone v Alcanaru, Maročana pa na severu Katalonije v Ripollu.

Odgovornost za napad je prevzela džihadistična Islamska država, preiskava pa se nadaljuje in širi. AFP navaja besede predstavnika policije v Kataloniji Josepa Lluisa Trapera, da je kmalu po napadu v Barceloni v Alcanaru prišlo do eksplozije v kateri je umrla ena oseba. Trapero je dejal, da so teroristi v hiši mešali eksploziv in jih je razneslo.