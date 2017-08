»Že res, da gre za prijateljske tekme, a to morda velja le za prvih deset točk, potem pa se to prijateljstvo razblini in šteje le boj,« je pred zadnjima pripravljalnima dvobojema pred odhodom na evropsko prvenstvo dejal Mitja Gasparini. Eden najizkušenejših članov slovenske izbrane vrste je obenem priznal, da je vzdušje v ekipi izvrstno, a da so nastopi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in svetovni ligi terjali svoj davek. »Z vsemi potovanji, ki smo jih že dali skozi, vse skupaj pride za tabo. A glede na tekmovanje, ki nas še čaka, moramo biti dovolj močni in na to pozabiti. Če smo dovolj agresivni in nam igra steče od samega začetka, nam je proti tekmecem veliko lažje oziroma lahko premagamo kogar koli,« je še povedal Gasparini.

Korektor se je včeraj z reprezentančnimi kolegi s Srbi pomeril že tretjič letos. Prvi dve tekmi, prav tako pripravljalni, je slovenska izbrana vrsta proti izbrancem Nikole Grbića odigrala že letošnjega maja doma, obakrat pa so se zmage z izidom 3:1 in 3:2 veselili gosti. Tudi na dvoboju za zaprtimi vrati v Zemunu se je Slovenija dvakratnim evropskim prvakom dobro upirala, čeprav začetek ni bil najboljši. Po tesnem prvem nizu in malo manj izenačenem drugem je Slovenija namreč zaostajala že z 0:2 v nizih. A ko je že kazalo, da se bo tekma končala hitro, so Slovenci le zaigrali bolje, dobili naslednja dva niza in izenačili na 2:2. V odločujočem tretjem pa so Srbi nato le pokazali svojo kakovost. Že na začetku so povedli s 3:0, prednost pa je v nadaljevanju le še rasla. Niz se je tako po dobrih desetih minutah končal z izidom 15:6 za gostitelje.

Slovenci so sicer včeraj nastopili brez Klemna Čebulja, ki je, kot je že znano, zaradi poškodbe odpovedal nastop na evropskem prvenstvu. Pri tem velja dodati, da je v pogovoru s selektorjem za včerajšnji članek prišlo do komunikacijskega šuma, saj Slobodan Kovač v svoji izjavi na temo odpovedi igralcev zaradi zdravstvenih težav kritično ni govoril o Čebulju, temveč o Mateju Köku.