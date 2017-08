Zemljak in Pokeršnik sta v skupinskem delu prvenstva igrala v skupini B ter najprej brez dobljenega niza izgubila z olimpijskima podprvakoma, Italijanoma Danielejem Lupom in Paolom Nicolaijem, zatem pa z 2:1 v nizih še s Poljakoma Mariuszom Prudelom in Kacperjem Kujawiakom.

O napredovanju v drugi del prvenstva je tako odločal obračun z norveško navezo Bernsten-Solhaug. Dvoboj je bil izenačen, v njem pa sta bila s 24:22 in 21:19 uspešnejša slovenska odbojkarja na mivki, ki sta se tako veselila uvrstitve v prvi krog izločilnih bojev.

»Težko je reči, v kakšni meri sva to uvrstitev pričakovala. Na vsaki tekmi igrava na zmago in mislim, da sva to pokazala že na prvi tekmi na prvenstvu, pa tudi proti Poljakoma. Po včerajšnjih porazih sva bila oba razočarana, saj sva na obeh tekmah imela priložnosti, da nasprotnike premagava. Proti Norvežanoma je bilo tako še vse odprto. Poizkusila sva se čim bolje pripraviti, saj sva vedela, da bova, če bova vsaj približno odigrala tako, kot sva sposobna, zmagala. Ne bom rekel, da je pričakovano, sva se pa vseeno nadejala uvrstitve v izločilne boje,« je po zmagi dejal Zemljak.

S kom se bosta Slovenca pomerila v prvem krogu izločilnih bojev, bo znano ob 17.30, ko bo v Jurmali potekal žreb.