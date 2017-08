Selektorja obeh reprezentanc, poljski Ferdinando de Giorgi in slovenski Slobodan Kovač, sta se že predhodno dogovorila, da bodo vsi trije dvoboji v olimpijskem pripravljalnem središču v Spali potekali za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Slovenci, aktualni podprvaki Evrope iz Bolgarije 2015, so edino zmago proti aktualnim svetovnim prvakov Poljakom dosegli na uvodni tekmi, ki so jo dobili s 3:2 (21, -23, 21, -22, 12). Slovenci (brez Klemna Čebulja, ki je imel težave s trebušno mišico) so vodili v nizih z 1:0 in 2:1, a gostitelji so izsilili odločilni peti niz, v katerem pa so bil uspešnejši gostje.

Slovenci so bili na prvi preizkušnji boljši od domačinov predvsem pri sprejemanju začetnih udarcev, več točk so dosegli s servisom (8:4), za odtenek slabši so bili le pri blokih (11:14). Poljaki, ki so na najnovejši svetovni lestvici za leto 2017 med 163 državami tretji za Brazilijo in ZDA (Slovenci so na 23. mestu), so nato dobili obe naslednji tekmi v Spali. Na drugem dvoboju sta k zmagi gostiteljev s 3:0 (18, 23, 19) največ točk prispevala Muzaj (18) in Kubiak (14), na zadnjem za uspeh s 3:1 (20, -27, 20, 23) pa kar po dvajset Kunarski in znova Kubiak.

Na treh tekmah s Poljsko, ki bo kot stalnica med 12 reprezentancami nastopala tudi v spremenjeni in novoustanovljeni svetovni ligi, iz katere je mednarodna zveza vrgla Slovenijo, je največ točk za goste dosegel kapetan Tine Urnaut (36), za njim pa Alen Šket (34) in Mitja Gasparini (30). »Tekme proti močnim Poljakom so bile za nas zelo dobrodošle, morda so bile le nekoliko preveč na kupu. Težko jih je bilo v treh dneh speljati na vrhunski ravni, sploh proti tako dobri reprezentanci, kot je Poljska. Na trenutke je v naši ekipi delovalo vse, na trenutke pa nič. Prvo tekmo smo odigrali dobro, bili zelo agresivni v bloku in v obrambi, z dobrim servisom pa smo Poljake spravili v težave. Na drugih dveh tekmah te agresivnosti morda ni bilo več toliko in to moramo seveda izboljšati. Da proti takim reprezentancam, kot je Poljska, vseskozi ohranjamo to agresivnost, ki je ključna,« je razplet dvobojev v Spali ocenil slovenski reprezentančni korektor Mitja Gasparini.

Slovenski selektor Kovač je priložnost za igro ponudil vsem 14 igralcem, na katere računa na bližnjem EP, ki ga bo od 24. avgusta do 3. septembra gostila prav Poljska. Slovenci bodo igrali v močni skupini C v Krakovu, njihovi nasprotniki v dvorani Arena Tauron, katere gradnja je stala 106 milijonov evrov in ki so jo odprli maja 2014, pa bodo Rusija, Bolgarija in Španija. Slobodan Kovač je priznal, da Slovenija na treh tekmah ni želela pokazati vsega, kar zmore in zna, in da se je igrala taktične skrivalnice: »Vseeno sem pričakoval za odtenek boljše igre proti Poljski, a sočasno nismo razkrili vseh adutov. Igrali smo na precej visoki ravni, toda vse skupaj je lahko videti še nekoliko bolje. Na drugi in tretji tekmi nam je manjkala agresivnost, na trenutke tudi borbenost, tako da povsem zadovoljen ne morem biti. Je pa seveda res, da proti Poljski nobene od treh tekem nismo igrali v polni postavi, skorajda tudi niza ne. Veliko sem namreč tudi menjal, saj določenih stvari tekmecem pač nismo želeli pokazati.«

Po sobotni dopoldanski vrnitvi v domovino je selektor Kovač reprezentantom namenil prosti konec tedna brez treningov, a časa za počitek ni bilo veliko. Že jutri potujejo v Cavalese v Italijo, kjer jih jutri ob 18. uri in v sredo ob 16.30 čakata pripravljalni tekmi z olimpijskimi podprvaki Italijani. Zadnji pripravljalni tekmi pred EP na Poljskem bodo Slovenci odigrali 17. in 18. avgusta v Beogradu proti Srbiji.