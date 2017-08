Tabloidni tisk se je v minulem tednu osredotočal na počutje tistih v zrelih letih, zaradi česar smo med drugim izvedeli, daposlovnež Janez Škrabec iz kozarca za viski pije čaj za zniževanje holesterola, publicistka Manca Košir paobžaluje, da v mladosti ni bolj ponosno pokazala svojega oprsja.

Igralec in redni udeleženec družabnih dogodkov po Ljubljani Demeter Bitenc je pred kratkim praznoval 95. rojstni dan, v reviji Suzy pa so se čudili, kako mu je to uspelo, ko pa je tako naklonjen cigaram in viskiju. Bitenc zasluge pripisuje ženskam, saj pravi, da ga »ta čudovita bitja vseskozi držijo pokonci«. Bolj previden z viskijem je poslovnež Janez Škrabec, ki si je med pogovorom z novinarko Danico Lovenjak za isto revijo v svoj kristalni kozarec namesto cenjene žgane pijače raje natočil čaj za zniževanje holesterola. Za dobro počutje skrbi tudi 62-letni glasbenik Pero Lovšin, saj zadnja leta vedno več časa preživi na vikendu v okolici kočevskih gozdov. Lovšin je reviji Nova pojasnil, da umik na podeželje ceni zaradi svežega zraka, aktiven pa je tudi v lokalnem športnem društvu. Pri ročnih opravilih okoli hiše se mu menda zatika, vseeno pa res obvlada košenje trave.

V Zvezdah so se posvetili še organizaciji dela v gospodinjstvu glasbenika Zorana Predina , za katerega se menda govori, da živi pod strogim nadzorom žene Barbare , ki je menda sproti obveščena o vsakem premiku soproga, na primer, ko v tujini plačuje cestnino. Menda ni tako hudo, kot se govori, še pišejo, saj je vse le stranska posledica tega, da je Predin svoji ženi že pred leti namenil vlogo družinske tajnice oziroma tiste, ki skrbi za družinske posle, torej ima pregled nad vsemi računi in plačili s službeno kartico.

Morda bi moral več pozornosti zdravju nameniti Lovšinov glasbeni kolega Grega Skočir , saj v Zvezdah pravijo, da je morala skupina Big Foot Mama zaradi pevčevega nenadnega slabega počutja predčasno prekiniti koncert v Cerknem. V članku so z vzklično povedjo poudarili, da v krvi ni imel »absolutno nobenih prepovedanih substanc in alkohola«, ampak samo preveč kisika. Nazadnje so ga menda okrepčali s protibolečinskim sredstvom in magnezijem, v reviji pa ugotavljajo še, da je zdravstvena neprijetnost najbrž posledica vročine, velike količine nastopov in dveh majhnih otrok, ki zahtevata svojo pozornost.

Lepa dekleta na Triglav, vedra k Tozonu

Zdravo življenje in dobro ženo svojemu sinu medtem privošči Tomaž Tozon, upokojeni glasbenik in oče v tisku najpogosteje zastopanega čuka Jerneja Tozona. S sinom sta se pogovarjala za revijo Story, kjer je Tozon starejši med drugim priznal, da se je ob Jernejevem pristopu h glasbeni zasedbi sprva neupravičeno bal, da »bi prišlo do kakšne družbe, v kateri bi se prekomerno pilo ali kaj podobnega«, in sklenil, da še vedno upa, »da bi le tako ostalo«. Novinarki, ki se je med pogovorom menda kar malo zaljubila, je mimogrede še povedal, da svojemu sinu privošči »vedro ženo«, in pojasnil, da »ni pomembno, da je lepa, pomembno je, da je ženska vedra. Ni lepšega na svetu, ko te nekdo čaka z nasmehom doma, in ni hujšega, kot če imaš žalosten obraz pred sabo.«

Lepa in vedra dekleta so se medtem sprehajala po Triglavu. Aktualna miss Slovenije Maja Taradi je menda postala prva lepotna zmagovalka, ki je s krono in titulo pozirala ob Aljaževem stolpu, kamor se je odpravila z lastniki licence in prijatelji projekta. Taradijeva se je na vrhu Triglava iz pohodniških oblačil preoblekla v večerno obleko, ni pa izzivala sreče s salonarji. Visokim petam se je prav tako odpovedala Manca Košir, ki je v modni rubriki revije Story povedala, da je z neudobnimi čevlji za vedno opravila. Poleg o modi za starejše je govorila tudi o svoji mladosti, natančneje o svojem prizoru v filmu Breza, kjer je za trenutek pokazala golo oprsje. Danes obžaluje, da ni premogla več poguma: »Zdaj mi je žal, saj so bile to lepe dojke, lahko bi jih razkazovala bodočim pravnukom, pa je bil posnetek tako kratek.«