Po že več neuspelih poskusih se tudi danes ni začelo sojenje nekdanjemu veleposlaniku v Madridu Petru Rebercu. Prvič, ker ni bilo glavnega akterja, in drugič, ker je manjkal tudi sodnik porotnik. »Pred časom sva imela kratek sestanek, rekel je, da ima preglede pri dveh ali treh psihiatrih. Ne čuti se sposobnega za sojenje,« je povedal zagovornik Milan Krstić in poudaril, da ne gre za izmikanje, in opozoril na opravičilo, ki ga je sodnik Tomaž Bromše dobil od psihiatra. A Bromše je odvrnil, da mu je veljavnost potekla pred današnjim.

Sekire, izvijači, kozarci, cedila… Reberca dolžijo zlorabe položaja, ponarejanja listin, nevestnega dela v službi in poneverb. Del, ki zadeva nevestno delo in je v javnosti najbolj odmeval, je že zastaral. Med bivanjem v Madridu med letoma 2007 in 2010 je s proračunskim denarjem nakupil enormno količino gospodinjskih pripomočkov, orodja, goriva, knjig in tako dalje. Na primer: kupil je pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 16 dlet, 107 izvijačev, 37 klešč, štiri zračne kompresorje, 1800 kozarcev, 77 cedil in še in še. V obtožnici še piše, da je delodajalcu predložil štiri povratne letalske vozovnice, čeprav ne njega ne njegove družine ni bilo na letalu. Prav tako naj bi devetkrat neupravičeno predložil račune za nakup dizelskega goriva, vprašljivi so tudi številni računi za hotelske prenočitve, kajti ne njega ne njegovega voznika niso našli na seznamu gostov. Iz proračuna naj bi poravnal celo sodno takso za tožbo proti državi. Vložil jo je zaradi pregleda rezidence, ki je razkril njegovo zapravljivost. Trdil je, da je šlo za nezakonit vstop, in zahteval dobrih 75.000 evrov odškodnine. Tožbo je izgubil, prav tako tudi tisto, s katero je zahteval vrnitev na delovno mesto na zunanjem ministrstvu, češ da je bil ob službo nezakonito.