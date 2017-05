Nekdanji veleposlanik v Španiji Peter Reberc, ki ga je država tožila za 104.000 evrov zaradi neracionalnih nakupov med službovanjem v Madridu, ni odgovoren za razsipnost, je po poročanju Primorskih novic odločilo koprsko sodišče.

Reberčev odvetnik Borivoje Ljulić je povedal, da je sodišče sledilo mnenju sodnega izvedenca, ki je ugotovil, da so bili veleposlanikovi neracionalni nakupi posledica neprištevnega ravnanja in da Reberc tako za škodo ne more biti odgovoren. »Reberc ni mogel nadzorovati svojih dejanj,« je povedal odvetnik. Kot je dodal, je tožbeni zahtevek države povsem zavrnjen. O tem, ali je pričakovati nadaljevanje postopka zaradi pritožbe državnega pravobranilstva, ni želel špekulirati.

Bolezen mu je uspelo prikrivati Koprsko delovno sodišče je o tej zadevi odločalo že drugič. Po prvotni sodbi je del državnih terjatev (za leti 2007 in 2008) zastaral, za preostalih 73.000 evrov pa naj bi si odgovornost razdelila tako Reberc kot država, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno razsojanje na prvo stopnjo. Sodnica Marinela Maras je marca v okviru postopka proti Rebercu zaslišala izvedenca in psihiatra Dragana Terzića, ki je ugotovil, da je bila pri Rebercu že od sredine 90. let prisotna duševna bolezen, ki mu jo je zaradi nadpovprečne inteligence uspelo prikrivati, ob nastopu funkcije veleposlanika pa te službe ni bil sposoben opravljati. Reberc je Terzićevih besedah že pred nastopom položaja veleposlanika trpel za psihotično motnjo, slišal naj bi glasove in imel občutek, da ga zasledujejo, v povezavi z obsesivno-kompulzivno motnjo. Ta se je navzven odražala v povsem iracionalnih dejanjih kopičenja nepotrebnih stvari.