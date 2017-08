Kot je pojasnil Zore, se katoličani 15. avgusta veselijo dejstva, vsebovanega v verski resnici o Marijinem vnebovzetju, ki pravi, da je bila kot Božja mati s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Čeprav je njeno vnebovzetje en starejših krščanskih praznikov, pa je bila verska resnica razglašena šele leta 1950.

Ob tem je izpostavil odgovornost vsakega posameznika za lastno življenje in življenja drugih, najbolj za tistega, ki je najbolj nemočen, najbolj ranljiv. »Ali smo tudi mi, kot posamezniki in kot družba, dosledni varuhi življenja od njegovega spočetja do naravne smrti. Bojim se, da ne,« je dejal Zore.

Človek kot sredstvo za doseganje ciljev

Kot je dejal, je tudi še nerojen otrok nosilec človekovih pravic, pri čemer je najbolj temeljna med njimi pravica do življenja. »Jemati nerojenim to temeljno pravico, je prvi kamenček v plazu, v katerem človek nazadnje neha biti vrednota in postane bodisi za posameznike bodisi za določene skupine zgolj še sredstvo za doseganje ciljev,« je opozoril Zore.

»Ker nimamo pravega odnosa do življenja na njegovem začetku, imamo veliko težav tudi z življenjem na njegovem koncu. Ne znamo stopiti v pravi odnos spoštovanja do človekove smrti, do smrti vsakega človeka. To je tudi eden od razlogov, zakaj s takšno težavo pokopavamo žrtve, ki so zasute po rovih in jamah širom naše domovine,« je poudaril.

Veseli pa ga, da se je vendarle začelo premikati. »Če bomo potrpežljivo in vztrajno hodili po poti tega uveljavljanja spoštovanja do vseh mrtvih, sem prepričan, bomo morda le zaslutili, kolikšno dostojanstvo obdaja vsakega človeka, pa naj bo ta človek šele na poti, da bo ugledal luč dneva, ali pa je za svetlobo tega sonca že zaprl svoje oči,« je sklenil.