Štern si je izposojal denar od različnih ljudi, kar je tudi na sodišču podrobno opisal. Nekatere priče so menile, da je potreboval denar, da bi poplačal upnike iz piramidne sheme, drugi, da potrebuje denar za uresničitev različnih poslov in projektov, med drugim za pridobitev nepovratnih sredstev. Štern pa trdi, da si je denar izposojal, da bi zadostil izsiljevalskim zahtevam Metija Plave in Uroša Kepica.

Pred enim letom ni povedal resnice Za razjasnitev okoliščin sodišče v kazenskem postopku zaslišuje vrsto prič. Danes je bil tako zaslišan Leon Kuhar, ki je Šternu posodil večjo količino denarja. Kot je pojasnil, ga je Štern, ki ga prej ni poznal, večkrat klical, da potrebuje denar ali da ve za dober posel. Predstavil mu je različne poslovne ideje, enkrat pa je dejal, da nujno potrebuje denar, ker je nekomu dolžan in se boji, da ga bodo ubili. Kuhar je pred enim letom na zaslišanju povedal, da je, potem ko je na banki nakazal denar, iz avta pri banki videl Šterna v belem terenskem avtu, v katerem je nekomu kazal neke papirje. Danes pa je Kuhar priznal, da takrat ni povedal resnice, temveč tisto, kar mu je pred zaslišanjem glede avta sugeriral Štern, saj se sam ne spominja kakšen avto je bil, skoraj zagotovo pa da ni bil terenski avto, saj bi si ga sicer zapomnil.

Kuharja k napačnemu pričanju napeljal Štern? Sodnica Marjeta Dvornik je Kuharja opomnila, da je krivo pričanje kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do pet let zapora. Zagovornik obtoženega Mitja Sever je dodal, da je kaznivo dejanje tudi napeljevanje na napačno pričanje. Šternova pooblaščenka Barbara Nastran in tožilka Polona Košnjek pa sta se zavzeli za soočenje med Šternom in Kuharjem, da bi razjasnili izpovedbe. Sever in Plava sta v spis vložila tudi slike range roverja, ki ga je v tistem obdobju vozil Plava, iz katerih je razvidno, da je avto imel zatemnjena stekla, kar pomeni, da se oseb v njem sploh ne bi moglo videti, je izpostavil zagovornik, ki je prepričan, da je Kuharja k napačnemu pričanju napeljal Štern.