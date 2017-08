Večletno izsiljevanje podjetnika in kmeta iz Srednje vasi pri Šenčurju Aleša Šterna naj bi Urošu Kepicu in Metiju Plavi prineslo okoli milijon in pol evrov. Kepic je obtožbe priznal in bil obsojen na 18 mesecev pogojne kazni in plačilo 400.000 evrov kazni. Plava pa obtožbe zanika. Cela vrsta prič se je že zvrstila na sodišču, tudi oškodovani kmet ter skesani Kepic, ki je zdaj celo priča tožilstva.

Na vprašanje, zakaj je pomagal Plavi pri izsiljevanju Šterna, je dejal, da je bil suženj Metija Plave, ki naj bi si ga v celoti podredil. Vse skupaj je priznal tudi zato, da bi se odmaknil od vsega, kar se mu je v preteklosti dogajalo. Obramba obtoženega Plave je sicer pričanje Uroša Kepica označila za laž, Kepic pa naj bi – med drugim – dobil od Plave tudi posodo z bencinom. Iz nje naj bi Plava na oškodovanca Šterna zlival bencin in mu grozil, da ga bo zažgal, Kepic pa naj bi se morebitnega obremenilnega dokaza znebil.