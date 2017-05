Obtoženi Meti Plava in že obsojeni Uroš Kepic naj bi izsiljevala kmeta Aleša Šterna iz Srednje vasi pri Šenčurju in od njega izsilila okoli 1,5 milijona evrov. Enaintridesetletni Plava krivde ni priznal, 36-letni Kepic pa je po priznanju dobil 16 mesecev pogojne zaporne kazni. Ko je na prvem predobravnavnem naroku odvetnik Mitja Sever zahteval izločitev dela dokazov zoper Plavo, je sodnica Marjeta Dvornik temu ugodila. Po pritožbi kranjskega tožilstva je višje sodišče njeno odločitev zavrnilo, dokazi veljajo, konec meseca se začne glavna obravnava.

Pri sprva izločenih dokazih gre za tiste dokaze, ki so bili pridobljeni v prvi polovici lanskega marca, ko je po prepričanju odvetnika Mitje Severja oškodovanec Aleš Štern že dejansko bil tajni sodelavec policije po tistem, ko je prijavil, kaj se mu dogaja, in je pogovore s Plavo snemal. A policija je odredbo za take ukrepe dobila šele pol meseca pozneje, kljub temu pa dokazi od prej zdaj veljajo. »Nemogoče je namreč telefonske pogovore oškodovanca, ki je bil v hudi stiski, na tak način izločiti,« je prepričana tožilka Marinka Marija Jeraj.

Odvetnik Mitja Sever pa je včeraj še enkrat poudaril argumente za izločitev telefonskih prisluhov, ker naj bi nastali nezakonito, še preden je oškodovanec postal tudi zakoniti tajni policijski sodelavec. »Odločitev višjega sodišča je arbitrarna, a tudi nezakonita in protiustavna, ker so bile obtoženemu kršene številne pravice,« je dejal odvetnik in poudaril, da je Štern 16. marca lani na policiji podpisal listino, s katero se je seznanil s statusom tajnega sodelavca, dejanska odredba pa je bila izdana šele 30. marca in bi zato vsi dokazi, pridobljeni s Šternovim snemanjem pogovorov, morali biti izločeni kot nezakoniti.