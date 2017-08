Vlomilci so v prostore slovenskega veleposlaništva vstopili iz sosednje stavbe, kjer so v steno zvrtali luknjo. Vlomili so v varnostno blagajno, v kateri veleposlaništvo večinoma hrani dokumente s konzularnega področja.

Po prvem pregledu je bilo ugotovljeno, da niso bili odtujeni nobeni dokumenti, ki bi predstavljali bistveno varnostno tveganje, ampak le hologramske nalepke za pečatenje poštnih pošiljk, kar pa ne predstavlja varnostnega tveganja.

Prostori slovenskega veleposlaništva so sicer varovani z alarmnim in video nadzornim sistemom. Kot je za STA pojasnil generalni sekretar na MZZ Damjan Bergant še vedno ni jasno, kako so vlomilci obšli sistem. To je sedaj del preiskave, je dodal.

Končne ocene o škodi ministrstvo še nima. Zaenkrat kaže, da je nastala materialna škoda na opremi kot posledica vloma.

Bergant je še pojasnil, da je bila sosednja stavba opuščena in da je varovanje okoliša veleposlaništva v pristojnosti belgijskih oblasti.

Delovanje veleposlaništva je bilo v ponedeljek in torek delno moteno, ko so slovenski in belgijski varnostni organi v prostorih veleposlaništva opravljali forenzične preiskave. Danes pa je veleposlaništvo že delovalo nemoteno, so še pojasnili na MZZ.

Vlomi na veleposlaništva so sicer v Bruslju dokaj pogosti, zabeležijo jih okoli pet na leto.