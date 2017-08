James Damore, šahovski mojster, ki je študiral na najuglednejših univerzah v ZDA, je bil pred dnevi odpuščen. Objavil je namreč manifest, v katerem je na desetih straneh razpravljal o primernosti žensk v tehnoloških poklicih. Med drugim je zapisal, da so ženske manj primerne za tehnološke poklice kot moški in da slabše prenašajo stres. Meni, da je v tehnoloških poklicih manj žensk zaradi bioloških razlik med spoloma in ne zaradi diskriminacije, ki so je deležne ženske.

Kršil Googlov kodeks obnašanja Izvršni direktor Googla Sudar Pichai je v odzivu na Damorov manifest zapisal, da podpira pravico zaposlenih do izražanja lastnega mnenja, a da je Damore s svojim desetstranskim manifestom šel predaleč in z njim »kršil Googlov kodeks obnašanja in spodbujal spolne stereotipe«, zaradi česar je programskega inženirja odpustil. Odpuščeni Damore, ki je za Google delal od leta 2013, se je odzval s spletno pošto, ki so jo objavili pri New York Timesu, v kateri je zapisal, da ima pravico do izražanja lastnega mnenja o pogojih dela v okolju, kjer je zaposlen. »Upal sem, da bo moj manifest sprožil konstruktivno razpravo o Googlovem pomanjkanju toleriranja idej, ki se ne skladajo z njegovo levo usmerjeno ideologijo,« je zapisal. Meni, da mu je Google s tem, ko ga je odpustil, storil krivico, zaradi česar namerava tožiti multinacionalko.