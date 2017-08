Mislim svoje mesto: Zakaj živeti v Ljubljani

V prijetni junijski večerni uri sem imel priložnost sedeti v enem izmed ljubljanskih lokalov z dvema tujima umetnikoma. Klepet o tem in onem, kako je živeti pri njih in kako tukaj. Skratka pogovori, s katerimi raziskujemo našo in tujo stvarnost. Tipično ob podobnih situacijah ju je Ljubljana navduševala s čistostjo ulic, pestro ponudbo prijetnih lokalov, ogromnim številom kulturnih dogodkov na prostem, ki so mimogrede še brezplačni, kar je za nekoga iz tujine kar težko razumljivo, do zelenega mestnega zaledja, ki omogoča, da si v enem dnevu na mediteranskem morju ali pa v objemu alpskih vršacev.