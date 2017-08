Ljubljanski zasebni center MD Medicina, ki se je lahko v okviru koncesije doslej ukvarjal z ambulantno ortopedijo, bo po novem znotraj javnega zdravstva opravljal tudi ortopedske operacije. Te posege je zasebniku z Bohoričeve v Ljubljani s splošnim dogovorom, s katerim odloča o vsakoletni delitvi denarja v zdravstvu, odmerila vlada. Zaposlene v sosednjem UKC Ljubljana in drugih javnih bolnišnicah pa je po naših informacijah posebej začudilo nedavno sporočilo, s katerim jim ministrstvo za zdravje predlaga preusmerjanje bolnikov v omenjeni zasebni center, ki ga vodi Matevž Gorenšek.

Pet dni za prenos napotnice

Ljudi, ki na artroskopske operacije, endoproteze kolena ali kolka, operacije hrbtenice in operacije na stopalu čakajo predolgo, bi morali o možnosti operacij pri zasebniku s koncesijo seznaniti do konca avgusta, so predvideli na ministrstvu. Obvestilu o novem položaju MD Medicina v javnem zdravstvu so priložili tudi vzorec pisma