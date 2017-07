Za osem bolnikov z rakom pljuč, za katere so ob neznosno dolgem čakanju na PET-CT v Sloveniji njihovi zdravniki skušali zagotoviti preiskave v tujini, so na ljubljanskem Onkološkem inštitutu vendarle našli prostor. »Ti bolniki so že naročeni in bodo z napravo PET-CT pregledani avgusta,« je včeraj povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Tako se je dogovorila z vodstvom Onkološkega inštituta, je dodala in spomnila, da bolnišnica ministrstva sprva ni obvestila o dvotedenski ustavitvi preiskav zaradi remonta aparatov.

Kot smo v Dnevniku razkrili, so bili bolnikom s pljučnim rakom, ki na preiskave PET