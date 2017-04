Nekateri bolniki na ljubljanskem Onkološkem inštitutu na zdravljenje čakajo dlje, kot je zakonsko in strokovno sprejemljivo. Na obsevanje trenutno čakajo okoli 40 dni, medtem ko je dopustna čakalna doba en mesec.

Kovač: Rešitev je v Mariboru

V bolnišnici pravijo, da so podaljševanje čakalnih dob za obsevanje zdaj ustavili. Prek priporočenih mej pa so se podaljšale zaradi vse večjega števila bolnikov in tudi zaradi tega, da so bolniki vse pogosteje deležni zdravljenja z obsevanjem, pojasnjujejo. Poleg tega so uvedli nove oblike obsevanja, ki so bolj učinkovite in imajo manj stranskih učinkov, a hkrati zahtevajo več časa na obsevalnem aparatu.

Delo so že organizirali bolj racionalno, poleg tega so podaljšali delovni čas, pravi strokovni direktor Onkološkega inštituta Viljem Kovač. »Tudi če bi še podaljševali delovni čas na aparatih, bi bili zaradi zmogljivosti osebja in aparatov zelo omejeni,« pravi. Po njegovem je tako edina rešitev v pospešenem vzpostavljanju radioterapije v UKC Maribor, ki bo prevzel bolnike iz vzhodne Slovenije. Trenutno deluje v Mariboru en aparat v eni izmeni, je dodal Kovač: »Oboji pa si prizadevamo, da bi lahko kmalu začela delati oba aparata hkrati.«

Kovač dodaja, da je med njihovimi bolniki tudi veliko takšnih, pri katerih priporočena enomesečna čakalna doba ne velja. »To so bolniki, ki še dobivajo kemoterapijo in jih niti ne moremo in ne smemo takoj obsevati, ali pa bolniki, ki še čakajo, da pooperativno stanje izzveni, na primer pri bolnicah z rakom dojke,« je pojasnil.

O vplivu dogajanja v Mariboru na čakalne dobe v Ljubljani je prejšnji teden razpravljal svet Onkološkega inštituta. Člani so bili kritični do počasnega tempa sprememb. Iz mariborskega UKC so zatem sporočili, da je bilo sodelovanje z ljubljansko bolnišnico uspešno, delo na dveh obsevalnih aparatih hkrati pa nameravajo začeti letošnjo jesen.