Frigo je ime za marsikaj, najprej, v francoščini, za hladilnik. Zlasti pa za neodvisno lyonsko umetniško izkušnjo in način mišljenja v osemdesetih letih, za koncept kolektivne umetniške prakse s polnim delovnim časom in mednarodnim povezovanjem. Frigo pa je tudi specifičen prostor in mednarodna skupina umetnikov, glasbenikov in arhitektov, ki so v osemdesetih ustvarili vrsto umetniških projektov in dogodkov ter s svojim skupinskim delovanjem močno zaznamovali večmedijsko prakso po svetu. (Sodelovali so na 1. mednarodnem bienalu Video CD 83 v Ljubljani.)

V nekdanji hladilnici sira so imeli raziskovalni večmedijski prostor z ateljejskimi in studijskimi prostori, razstaviščem, odrom in rezidenčnim programom. Skupinsko delovanje je pomenilo biti in živeti skupaj domala brez razlikovanja med zasebnim in javnim. Ustanovili so tudi eno prvih evropskih videogalerij, pop skupino Code Public, mobilni projekt Ponton in domala edini evropski piratski radio Radio Bellevue, ki je v živo oddajal 24 ur in ki še danes deluje na internetu.

Digitaliziran arhiv in razstava V dobrih desetih letih se je nabralo na stotine ur avdiovizualnih posnetkov, saj so vse dogajanje skrbno dokumentirali. Ko je to obsežno arhivsko gradivo – 300 ur videa in 600 ur zvoka – v dobršni meri digitaliziral Nacionalni avdiovizualni inštitut, so se frigojevci ponovno zbrali in za začetek organizirali enodnevni dogodek ter s tem preizkusili interes lokalne in širše skupnosti. Dogodek je bil uspešen in sledila je organizacija retrospektivne razstave. Razstava v celem zgornjem nadstropju muzeja na več ravneh prikazuje fenomen Frigo, odprtost za različne izraze in medije, komunikacijske sposobnosti članov in mednarodno mreženje. Prav dvojna struktura komercialnih dejavnosti (oblikovanje, scenografija, montaža) ter lastne produkcije in programa (performansi, instalacije, video, glasba, koncerti…) je skupini omogočala veliko mero avtonomnosti in neodvisnosti. Prizorišče razstave je dinamično, povezuje ga kolaž barvnih dokumentarnih fotografij, ki se kot širok friz razteza po galerijskem prostoru in je skupaj z besedilom kontekst posamičnih projektov. Vtis večmedijskosti pa tvorijo objekti, videoprojekcije in instalacije, medijski ambienti, zbirka vinilnih plošč in videokaset. Na začetku sta informativna predstavitev in prikaz oblikovalske dejavnosti, od tam pa skozi originalna vrata Frigoja stopimo v krožno postavljeno videodokumentacijo (rezidenčnih) gostov, med njimi tudi slavnih umetnikov, kot so Paul McCarthy, Salome in Castelli. Postavitev s posamičnimi postajami dobro prikaže interdisciplinarno delovanje frigojevcev s celo vrsto povezanih skupin in iniciativ. Nekatere poznamo tudi pri nas, denimo Infermental, revijo na videokasetah, ki je že leta 1984 predstavila tudi skupino Laibach, distribucijsko mrežo European Media Art Network ter interaktivno televizijo Van Gogh TV s Piazzo Virtuale, pri kateri je v času kasselske Documente IX leta 1992 v organizaciji Marka Košnika sodelovala tudi Ljubljana.