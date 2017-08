Potem ko so njegovi varovanci po enajstmetrovkah izgubili v finalu pokala Audi proti madridskemu Atleticu Jana Oblaka, se nemški trener na novinarski konferenci ni ognil vprašanjem o bližnjem prestopu brazilskega reprezentanta. Dejal je, da na svetu obstajajo le dva ali trije klubi, ki si lahko sploh privoščijo plačati takšno odškodnino.

»Vedno sem menil, da je Uefa finančni ferplej uvedla z namenom, da do točno takšnih stvari ne bi prihajalo,« je dejal Klopp novinarjem in se obregnil ob Uefino finančno regulacijo prestopov, ki jo je krovna evropska nogometna zveza uvedla leta 2011. »Vendar pa je očitno finančni ferpley bolj le predlog kot pravilo. Ne vem, kako si drugače to razlagati. Res ne razumem tega,« je bil kritičen Klopp.

V izjavi, ki jo je objavil britanski časnik The Telegraph, je Uefa napovedala, da bo v primeru Neymarjevega prestopa uveljavljala finančni ferplej in da klubom ni dovoljeno v treh letih pridelati izgube, večje od 30 milijonov evrov. Uefina finančna pravila so namenjena bolj racionalnemu poslovanju klubov, torej da klubi za nakupe nogometašev ne bi zapravljali več denarja, kot ga zaslužijo.