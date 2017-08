Belgijska proga se ponaša s specifično konfiguracijo in je edinstvena na koledarju svetovnega prvenstva. Za marsikoga je v preteklosti že pomenila prelomnico v sezoni. Leta 2012 je med drugim gostila tudi prestižno dirko za pokal narodov, na kateri je reprezentanca ZDA po dolgih letih prevlade izgubila naslov svetovnega prvaka, ki ga od takrat še ni osvojila.

Tim Gajser upa, da bo zanj belgijska dirka pomenila pozitivno prelomnico, saj v Lommelu še nikoli ni stal na zmagovalnem odru, čeprav je lani v drugi vožnji zmagal. Glede na vzpon forme, pa lahko že v nedeljo opravi ta izziv. Gajser se s tovarniško ekipo HRC v Belgiji nahaja že od začetka tedna, saj so opravili testiranje amortizacije in pripravili nastavitve motorja za peščeno podlago. Po besedah Bogomirja Gajserja so opravili dobro delo in so pripravljeni na dirko. Tudi dirkačevi občutki so dobri.