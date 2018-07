Poglejmo si, kaj nam svetujejo strokovnjaki, ki izdajajo majhne skrivnosti za osvežitev kopalnice v luksuznem sijaju, ne da bi vam bilo treba izprazniti račun.

Zlati ali kovinski poudarki

Medenina, obvezni dekorativni dodatek iz sedemdesetih in osemdesetih let, se je vrnila na velika vrata. Izberite nekaj poudarkov iz tega ali katerega drugega zlato obarvanega materiala in jih vključite v kopalnico za dotik topline in elegance. Pomembno je, da izberete pravi odtenek, saj je zlata barva z nekoliko zelenkasto osnovo danes zastarela. Elegantne pipe v brušeni zlati niansi prinašajo v prostor toplino in luksuzni videz. Če ne želite zamenjati vodnih armatur, uporabite kovinske dodatke v enakem videzu, kot so koški za smeti, držala za milo in druge.