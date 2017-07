Že maja je Agencija za energijo Termoelektrarni Šoštanj, ki dobavlja toplotno energijo velenjski komunali, ta pa jo distribuira in zaračunava prebivalcem Šaleške doline, odobrila kar 57-odstotno povišanje cen. A višjih cen prebivalci vse do danes niso občutili, saj so občine ceno od maja do julija subvencionirale, in to za vse končne uporabnike, tudi industrijo.

Z avgustom pa tega stroška tudi občine ne zmorejo več, zato je komunala že obvestila uporabnike, da bodo položnice za toplotno energijo za daljinsko ogrevanje prihodnji mesec višje. Nova povprečna cena, ki je še do maja znašala 11 evrov za megavatno uro, bo avgusta znašala dobrih 17 evrov. To pa pomeni, da bo strošek ogrevanja za 10 do 15 odstotkov višji v večstanovanjskih objektih, v individualnih hišah pa do 20 odstotkov, s predpostavko, da bodo porabljene količine enake.

»Vendar pa bosta mestna občina Velenje in občina Šoštanj še vedno delno subvencionirali razliko do višje vhodne cene nakupa toplotne energije, tako da se bo dvig cene toplotne energije v teh dveh občinah prepolovil. Nič več pa ne bodo subvencionirane cene za industrijske uporabnike in zanje bo zato sprememba cene izvedena glede na višjo nakupno ceno toplotne energije pri dobavitelju,« pravijo na velenjski komunali. Dodajajo, da še vedno potekajo tudi pogajanja s Termoelektrarno Šoštanj o znižanju cene toplotne energije. »Pogovori so v zadnji fazi, zato o izidu še ne moremo govoriti,« so še dodali v Komunalnem podjetju Velenje.