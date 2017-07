Pisalo se je leto 1982. Osebni računalniki so bili v tedanji Jugoslaviji prej izjema kot pravilo, zato smo se kot osnovnošolci močno razveselili darila, ki ga je uspešno iz Nemčije pretihotapil zdaj že pokojni pilot – commodorja 64. Z na kaseto posneto igro smo nogomet preigravali ure in ure, brcanje žoge na računalniku pa se nam je tedaj zdelo neverjetno resnično. Igre, v kateri bi imeli naslovno vlogo avtomobili, še ni bilo.

Kljub temu je bil istega leta en avto v središču pozornosti, pa ne zato, ker si je delil ime z računalnikom. Commodore se je pod sojem žarometov znašel, ker so se njegovi starši, znamka Opel, odločili, da je čas za njegovo upokojitev. Neuradno se je govorilo, da ga je povozil čas, uradno pa, da so bile številke prenizke, zato so strategi iz Rüsselsheima potencialne kupce znova skušali pridobiti tako, da so mu spremenili ime. Nastala je omega.

Zmogljivejši od porscheja 911

Zgodba o commodorju na štirih kolesih se začenja v letu 1967, ko je na cesto zapeljala prva generacija, ki so ji nadeli priponko A, njena osnova pa je bil record. Njegovo poslanstvo je bilo osvojiti tiste kupce, ki so pripravljeni za avto odšteti nekaj več denarja. Tudi zato je imel že osnovni motor za tiste čase zavidljivih 115 konjev moči, ki so mu jih kmalu povečali na 130, nato pa na 150. To je bilo dovolj za maksimalnih 197 km/h. Opel v tistem času ni slovel kot znamka zmogljivejših avtomobilov, njegov sloves pa se je po zaslugi commodorja A občutno povečal. Danes sicer 150 konjev ne deluje impresivno, v 70. letih pa je bilo. Za primerjavo: običajni štirikolesnik tistega časa je premogel največ 60 konjev. Celo porsche 911 jih je imel »le« 140, a je bil cenovno pozicioniran občutno višje. Najprepoznavnejši je bil z rumeno-črno barvo karoserije, zaradi česar so ga vozniki porschejev poimenovali rumena nevarnost (gelbe gefahr). »150 konjev zraven tvoje desne noge. Pritisni stopalko, občuti moč in pospešek, ki te pritisne v sedež. Motor, ki ne dovoli, da bi en oktan poletel v prazno,« se je glasilo oglasno sporočilo. Nekaj posebnega je bil kabriolet z razporeditvijo sedežev 2 + 2, saj jih je tekoči trak zapustilo le 50. Avto je bil na voljo tudi s 3-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je ob udobju občutno zvišal porabo goriva z 12 na 20 litrov, a je bilo to za tedanje razmere sprejemljivo.

Celoten paket je bil sicer zadetek v polno, Opel pa je za kratek čas po prodaji prehitel celo Volkswagen. Druga generacija, ki so ji nadeli črko B, je bila za novačenje kupcev pripravljena že leta 1972, moč pa so ji dvignili na 160 konjev. Avto se je preizkusil tudi na dirkah, le da se je pod motornim pokrovom skrival 6-litrski osemvaljnik, z velikimi krilci pa je bil na prvi pogled skorajda neprepoznaven. Čez pet let je znova sledila prenova, commodore pa je dobil – kako zelo predvidljivo – priponko C. Postal je še večji (z dolžino kar 4,73 metra) in luksuznejši, naprodaj pa ni bil več kot kupe, saj so se Nemci odločili za novo ime – monza. Tretja generacija ni bila prodajno uspešna, tudi zato ne, ker je bila razlika v primerjavi z modeloma record in senator premajhna. Za angleški trg so izdelali različico, ki so jo poimenovali viceroy, za potrebe kraljice Elizabete II. pa eno in edino karavansko različico, ki jo je na cesti mogoče videti še danes. Smrt commodorja je bila neizogibna, a je hkrati pomenila novo rojstvo – tržni potencial je na svojem trgu videla avstralska znamka Holden. Ime se je obdržalo vse do danes. Še več: tudi novo generacijo insignie bodo tržili pod imenom commodore, saj se je za to odločila večina izmed skupno 110 anketirancev. »Je del naše znamke že polnih 39 let. Avstralski kupci si tega imena še vedno želijo, zato smo jim prisluhnili. Se pa zavedamo, da bodo odzivi med strankami in ljubitelji čustveni,« je dejal Stefan Jacoby, podpredsednik pri General Motors, pod katerega spada avstralska znamka. Ker bodo oktobra avte prenehali proizvajati v deželi tam spodaj, naj bi commodorje (tudi s šestvaljnim motorjem) prihodnje leto delali v Nemčiji.