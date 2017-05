Lepota je stvar okusa, tega pa ima sebi lastnega vsaka civilizacija, narod, kultura, obdobje… Zato o tem nima smisla razglabljati. In ravno zaradi tega je težko »zadeti« obliko, ki bo navdušila vse. Ali pa vsaj večino kupcev, ki so si v preteklosti, si danes in si bodo v prihodnosti lahko privoščili avtomobil. Zaradi tega so oblikovalci izumili tako imenovani globalni okus in globalno obliko, katere utelešenje je vsekakor tudi Oplova corsa. Ali kakor koli se je ta avtomobil imenoval oziroma se imenuje na različnih trgih.

Ta avtomobil je narejen iz posameznih majhnih in še kako pomembnih prispevkov k razvoju avtomobilizma po svetu in iz takega »okusa za vse« so narejene štirikolesne legende. Dame in gospodje, corsa, mali mestni avtomobil, na prvi pogled tako običajna, da je skoraj ne opazimo. Da, taki štirikolesniki ne potrebujejo ne Hollywooda ne močnih motorjev, pa čeprav imajo seveda tudi to. Prepričajo s svojo enostavnostjo, naprednostjo v vsakem svojem obdobju in dejstvom, da jih je na svetu preveč, da bi jih zanemarili.

Ženske so jo vzele za svojo In kako jih tudi bi, če pa je corsa luč sveta ugledala že davnega leta 1982 in torej letos praznuje okroglih 35 let obstoja in pet generacij, ki so si med seboj tako zelo različne, kot so si različna obdobja, v katerih so nastajali ti avtomobili. Avtomobil torej pri nas poznamo kot opel corso, do zdaj pa so skupno prodali več kot 13 milijonov primerkov. Corso so si pri Oplu oziroma GM zamislili kot manjšo alternativo takratnemu kadettu. Precej oglato oblikovani avtomobil je bil že v osnovi narejen kot globalni model, zato ne preseneča dejstvo, da so prvo generacijo izdelovali kar do leta 1993, torej 11 let, in v tem času prodali 3,1 milijona cors. V Veliki Britaniji, kjer je bil ta avtomobil ravno tako priljubljen, so ga pri koncernu GM krstili kot vauxhall novo, med bolj znana nekdanja lastnika pa lahko štejemo nekdanjega prvaka v reliju, žal že pokojnega Colina McRaeja in igralca Seana Beana. »Moj avtomobil, takrat sem imel že precej zdelan BMW, so ukradli. Nenadoma sem bil brez prevoznega sredstva, denarja pa tudi nisem imel ravno na pretek, zato sem iskal kaj, kar bi ustrezalo moji denarnici. Prijatelj mi je povedal, da prodaja sorazmerno dobro ohranjeno vauxhall novo, ki je bila pri njih le drugi avtomobil, večinoma ga je vozila njegova mama, imel je res malo kilometrov. Cena? 100 funtov! In avtomobil mi je dolgo odlično deloval,« se spominja Sean Bean. Od omenjenega leta do leta 2000 je bila na cestah druga generacija corse, ki je bila oblikovno precej bolj »okrogla« – tako so takrat pač narekovale modne smernice. Z njo pa so pri Oplu odkrito ciljali predvsem na žensko populacijo. Bila je za okoli 10 centimetrov daljša in prostornejša ter udobnejša, pa tudi Britanci so se končno vdali in sprejeli enotno ime corsa tudi za svoj trg. Prav tako je vanjo začela tovarna vgrajevati že nekatere elektronske dodatke, ki so bili takrat šele nekakšen zadnji krik tehnologije, na primer zavorni sistem s pripomočkom ABS. Ženske so jo takoj vzele za svojo, enostaven in prikupen avtomobil pa je v sedmih letih našel kar 4 milijone kupcev.