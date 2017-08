Ta odlična poletna poslastica bo na vašem jedilniku celo poletje. Tako velikokrat ga boste pripravili, da ga boste znali že na pamet.

Za pripravo te jedi lahko uporabite katero koli belo ribo. Odlična izbira je aljaški polak, ki je brez kosti (zmaga!), je nevtralnega okusa in zelo dobro vpija vse, kar jo obkroža. Je dokaj poceni, pa še dobi se enostavno. Prodajajo jo zamrznjeno, v pakiranju po kilogram.

Mešanica, s katero prelijete ribo je ključna. Če združite maslo, super začimbe in malo limetinega soka (tudi limonin sok je ok), že ne more biti slabo!

Ena izmed najpomembnejših (mnogih!) prednosti tega recepta je tudi to, da ne umažeš štedilnika. Tudi pečica ostane čista, čeprav se riba peče v njej. Ker nič ne šprica!

To luštno jed lahko pripravite zelo na hitro in tudi na tiste dni, ko imate gužvo. Ni veliko dela: zmešate preliv za ribo, ribo porinete v pečico, pripravite breskvino salso (nasekljate par zadev) in kosilo je tu. Vse lahko pripravite vnaprej: pečeno ribo, salso in tortilije hranite posebej, potem pa pred postrežbo le sestavite. Ribo lahko pogrejete, bo taka kot sveže pečena.

Pa dober tek!

