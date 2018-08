Če torej vaša kopalnica kriči po najlažji vizualni prenovi, preverite ideje za kopalniške zavese, ki vam jih predstavljamo. Izpostavili smo različne vrste tkanin skupaj z njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi.

Vinil Zavese iz tega odpornega materiala so primerne za vas, če imate premalo časa in denarja. Vinil je tako kot druge umetne tkanine, denimo najlon in poliester, zelo lahko čistiti in je poceni. Umazanijo in obloge z vinilnih kopalniških zaves obrišemo z vlažno gobico. Poleg tega odbijajo vodo, zaradi česar niso občutljive na plesen.

Bombaž Bombažne zavese podarijo kopalnici nekaj več značaja in so na voljo v najrazličnejših barvah in vzorcih. Zavesa iz blaga naredi prostor še posebno udoben in vabljiv. Bombažne zavese je razmeroma lahko čistiti in vzdrževati – samo operemo jih in jih obesimo na drog, da se posušijo. In če dvomite o njihovi trajnosti, ne skrbite. Z dobro nego visokokakovostne zavese iz blaga zdržijo več let. Vendar bombaž stane dvakrat toliko kot vinil in ga je treba redno čistiti, da se na njem ne nabira umazanija. Priporočljivo je, da se po čiščenju razgrnjena zavesa popolnoma posuši, preden jo obesimo nazaj, da se na njej ne nabira plesen.

Svila in saten Če sanjate o popolnem razkošju v kopalnici, izberite za zavese čutne tkanine, kot sta svila in saten. A naj vas opozorimo, da gre za zelo drag nakup, poleg tega boste morali v notranjosti kadi ali prhe kot varnostno pregrado obesiti še en set na vodo odpornih zaves, saj svilene in satenaste pred njo niso zaščitene, prav tako ne pred madeži. In še v čistilnico jih morate nesti na čiščenje.