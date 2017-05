Mediji ugibajo, da je namesto besede »covfefe«, ki v angleščini nima pomena, Trump verjetno želel napisati »coverage«, kar pomeni poročanje. Pojavila so se tudi ugibanja o tem, ali je bil med pisanjem tvita utrujen ali pijan, nekateri celo menijo, da gre za tajno ameriško geslo za uporabo jedrskega orožja.

Beseda »covfefe«, ki je danes najbolj iskanih pojmov v googlovem brskalniku, se je že umestila v spletni slovar Urban Dictionary, in sicer z definicijo: »Kadar želiš napisati 'coverage', a so tvoje roke premajhne, da bi dosegel vse tipke na tipkovnici«. Trump je tvit kasneje sicer izbrisal in v naslednji objavi zapisal: »Kdo ugane pravi pomen besede covfefe?«

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017