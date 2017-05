Kot piše New York Times, Melania ni bila glavna zvezda prve turneje, saj je ta vloga pripadla predsedniku. Kljub temu pa je bila fascinantna. Včasih zaradi svoje skrivnostnosti, drugič ekspresivnosti in vedno glamurozne garderobe. Prav zato so jo označili za “stransko igralko, ki je na čase bila središče pozornosti”. Po turneji so se že začela ugibanja o prihodnji vlogi Melanie, za katero sklepajo, da ne bo neodvisna in enakovredna partnerica kot Hillary Clinton niti tako požrtvovalna kot Patricia Nixon.

Donald Melanie “ni pospremil v Rim” Pri New York Times v svoji analizi Trumpovega potovanja sicer ugotavljajo, da je ameriški predsednik še posebej v Vatikanu izpustil priložnost, da bi se zgledoval po Johnu F. Kennedyju. Ta je ob obisku Pariza leta 1961, med katerim je njegova soproga Jacqueline očarala Francijo, slavno dejal, da je užival v vlogi njenega spremljevalca. Pri New York Times ob tem opozarjajo, da takšno dejanje ne bi bilo v slogu trenutnega predsednika ZDA.