Tiskovna agencija Reuters poroča, da naj bi se Kushner lani z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom srečal večkrat, kot je doslej priznal. Bela hiša je priznala le eno srečanje, in sicer decembra lani v Trumpovi stolpnici. Prav takrat naj bi glede na poročanje Washington Posta in New York Timesa govorila tudi o kanalu za neposredno komunikacijo, ki pa ni bil sicer nikoli vzpostavljen.

Kushner, ki je Trumpov svetovalec, naj bi bil že sicer del preiskave FBI glede domnevnih povezav z Rusijo. Mediji so že poročali, da je preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve in domnevnih povezav med Rusi in Trumpovo kampanjo zajela tudi Kushnerja, ki naj bi se decembra lani sestal s šefom ene od ruskih državnih bank Sergejem Gorkovim. Ta naj bi bil tudi izurjen ruski obveščevalni operativec blizu Putina.