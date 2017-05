Kava ima v Italiji dolgo zgodovino. Benetke so bile eno prvih mest, ki je uvažalo kavna zrna v 16. stoletju, v 19. stoletju pa so se možje s cilindri srečevali v turinski kavarni, da bi se pogovorili o združitvi države. Kot svetovni voditelji v pripravi kave so se Italijani izkazali v začetku 20. stoletja, ko so predstavili espresso - kavo, ki se hitro pripravi in učinkovito prebuja.

Italijanski romanopisec Calvino se je v New Yorku leta 1959 zmedel ob široki ponudbi in možnostjo dodajanja raznoraznih sestavin. To se Italijanom v New Yorku dogaja še danes, saj je izbira kave v tam zelo pestra. Postrežejo jo v približno treh minutah, kar je za Italijane očitno preveč, saj bi pred desetletji, ko so bili vajeni postrežbe v 30 sekundah in pitja na dušek, zaradi tako dolgega čakanja zagotovo zapustili lokal. Razlika pa ni le v postrežbi, temveč tudi v ceni. V New Yorku bi namreč za espresso odšteli do 3 dolarje (2,7 evra), v Italiji pa do 1,23 dolarja (1,1 evra), saj Italijani menijo, da mora biti espresso dostopen vsakomur.

Kljub vsem razlikam pa ima po ocenah spletnega portala Quartz Starbucks v Milanu dobre možnosti za uspeh, na kar po njihovem mnenju vplivata predvsem kulturna pestrost mesta in ljudje, ki iščejo prostor za branje, brskanje po spletu ali delo. Odprtje Starbucksa pa bo, kot so še zapisali na Quartzu, zabrisalo meje med italijansko kulturo kave in njenimi kopijami.