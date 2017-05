Prostoru primerna postavitev Preden se odločite za barvo in material, morate vedeti, kam boste postavili omarico za umivalnik in druge stoječe ali viseče omarice, ter koliko prostora je na voljo. V večjih kopalnicah si lahko privoščite razkošnejšo postavitev, denimo široko spodnjo omarico z dvema umivalnikoma, omarice na vzporednih straneh stene ali kombinacijo v obliki črke L, s čimer koristno izkoristite kot. V majhnih kopalnicah velike izbire glede postavitve nimamo. Običajno imamo lahko samo omarico z umivalnikom in morda še kako visoko stoječo omarico (za čistila in toaletne pripomočke), sicer pa si pomagamo z visečimi elementi, ki ne zavzemajo dragocenega talnega prostora. V trgovinah najdemo tako imenovane kopalniške bloke (spodnje in zgornje omarice z umivalnikom v kompletu), ki so smiselni za majhne kopalnice, v večjih pa delujejo togo, zato vam za slednje priporočamo individualno postavitev elementov.

Določite število umivalnikov Dva umivalnika sta idealna, najsi gre za kopalnico staršev ali za družinsko kopalnico, v kateri se zjutraj starši gnetejo z otroki, preden se odpravijo v službo in šolo. A ker so naši kopalniški prostori na splošno manjše ali celo zelo majhne kvadrature, si lahko več udobja (več umivalnikov) privoščijo zgolj lastniki družinskih hiš. Če imate za postavitev spodnje omarice manj kot meter prostora, je lahko v njej zgolj en umivalnik primerne dolžine. Sodobni umivalniki so sicer različnih (posebnih) oblik, a vam za majhno kopalnico vseeno priporočamo klasičnega vsajenega, ki je najbolj priročen.

Kakšen slog omaric? Pri izbiri kopalniških omaric sledite slogu, v katerem je opremljeno stanovanje. Če je oprema sodobna, naj bo tudi kopalnica opremljena tako. V klasično urejenih stanovanjih so lahko kopalniški elementi bolj tradicionalnega videza, a vam kljub temu priporočamo sodobne materiale, ki so odporni na vlago in vodo. Kadar želimo, da so kopalniška tla prosta (zelo priporočljivo v majhnih prostorih in predvsem enostavno za čiščenje), se odločimo za viseče omarice. Slednje so lahko postavljene tudi višjih ali nižjih nogicah ali celo na kolescih (z izjemo omarice za umivalnik, ki je zaradi priključka na vodo fiksirana). Omarice tradicionalne bele barve iz kopalnice izrivajo lesni dekorji in živahnejši barvni odtenki, ki jih ponujajo z melaminom prevlečeni elementi. Pri izbiri upoštevajte, ali želite vrata ali predale ali kombinacijo obeh. Predali so predvsem v spodnjih omaricah zelo priročni, saj v njih pregledno shranjujemo kozmetične in toaletne pripomočke.

Primeren kopalniški pult V kopalnici, kjer je le spodnja omarica z vsajenim umivalnikom, za kopalniški pult sploh ni prostora, zato lahko lastniki majhnih kopalnic ta korak preskočite. Kadar pa načrtujete kopalniški sestav, torej več povezanih spodnjih omaric, izberite primeren pult. Praktično vsi izdelovalci kopalniškega pohištva imajo v svojem programu tudi pripadajoče pulte iz sodobnih in na mokroto odpornih materialov. Lahko pa se odločite tudi za pulte iz granita, marmorja, kerrocka ali celo betona in lesa, ki vam jih mojstri naredijo po naročilu. Ti so lep dizajnerski dodatek, a zaradi občutljivosti nekateri materiali zahtevajo posebno vzdrževanje, kar je pri izbiri nujno upoštevati.

Izberite tip umivalnika Obstaja več vrst umivalnikov: nadpultni, pogreznjen v pult, pritrjen na steno, na podstavku, plitev, umivalnik in pult v enem … Nadpultni so umeščeni v pult, nad slednjega pa sega zgolj rob umivalnika. Tisti, ki so v pult pogreznjeni (rob je poravnan s površino pulta), so primernejši za manjše in družinske kopalnice, saj lahko razlito vodo zlahka pobrišemo v umivalnik. Na steno pritrjen umivalnik zahteva »nogo«, na kateri stoji, zato podenj ne moremo umestiti omarice, kar ni najbolj prikladno. Plitvi umivalniki so modernih, a ne najbolj praktičnih oblik, še posebno ne za družine z otroki. Za čiščenje enostavni pa so umivalniki, ki so združeni s pultom v en sam element – običajno so iz sodobnih in za vzdrževanje lahkih materialov. Sicer so umivalniki najpogosteje izdelani iz porcelana, izberemo pa lahko tudi naravni ali umetni kamen, steklo (za plitve umivalnike) ali sodobne kompozitne materiale v različnih barvah.