Rdeči revirji zajemajo živahno ulično in lutkovno gledališče, sodobni cirkus, likovne in fotografske razstave, instalacije, koncerte, literarna branja in različne praktične delavnice za otroke in odrasle. “Ulice se v času festivala spremenijo v odrsko dogajanje, ki je razporejeno čez cel festivalski dan in prinaša različne vidike participacije. Če ulično gledališče s svojo neposrednostjo vzpostavlja pristen odnos z ljudmi in prostorom in približuje umetnost najširšemu krogu ljudi, aktualne sodobno-plesne in gledališke predstave skrbijo za seznanitev z aktualnimi trendi na področju scenskih umetnosti,” o uličnem festivalu pravi umetniški vodja Rdečih revirjev Branko Potočan.

Rdeče revirje bodo sicer jutri ob 17. uri na ploščadi pred KRC Hrastnik odprli Steklarska godba Hrastnik in mažoretke, v nadaljevanju večera pa velja izpostaviti domačo kulturo, in sicer se bo ob 18.45 v Delavskem domu pričelo vodenje po razstavi 70 let lutkarstva v Hrastniku, ki jo je pripravilo Marionetno gledališče Jurček. Petkov večer bo zapolnila predstava fizičnega gledališča Žepi polni zvezd v izvedbi Branka Potočana & Fourklor, zvezda sobotne noči pa bo plesno-gledališka predstava Turkish coffee v izvedbi gledališča Theatre Gertrudes.