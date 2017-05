kot veste, se je 15. maja zgodila ena največjih ekoloških nesreč v Sloveniji, in to v Sinji Gorici v bližini Vrhnike. Zagorela je tovarna Kemis z nevarnimi strupenimi odpadki. V zrak je spustila ogromno za zdravje škodljivih snovi, ki so nastale pri gorenju plastike, olja, baterij in podobnega.

Vemo, kako radi obiskujete različne prireditve, veste, kdo je star sto let, kje poteka maraton, lotevate se različnih poklicev, kličete miške na maturantskih zabavah in tako dalje. Vendar ste pozabili iti na Vrhniko, v Sinjo Gorico, kjer je veliko malih in večjih otrok, piškotkov, kot jim rečete vi, ki so in še bodo utrpeli veliko škode na svojem zdravju. Vrhnika ni daleč. Tam je veliko junaških gasilcev, ki so kljub tveganju za lastno zdravje gasili škodljiv požar, in ljudi, ki bi potrebovali vašo podporo, tako človeško kot vaš glas za zaprtje tovarne Kemis. Za vse skupaj so krivi država in podpisniki dovoljenja za umestitev take tovarne v Naturo 2ooo tako blizu naselja.

Del države ste tudi vi, kot nekdanji predsednik vlade in sedanji predsednik države. Torej bi pričakovali vašo odzivnost pri tako zastrašujočem dogodku.

Alenka Dimic, Domžale