»Ljubezen, s katero je bil obdan v svojih zadnjih dneh, je tako izjemna, da jo je nemogoče povzeti z besedami,« piše v sporočilu za javnost, ki ga podpisujejo igralčevi otroci in je objavljeno na njegovih socialnih omrežjih.

Deborah, Geoffrey in Christian Moore so zapisali, da je njihov oče gojil posebno naklonjenost do nastopanja na odrskih deskah in pred kamerami. Pri tem je vztrajal skoraj do 90 leta. Moore je nazadnje nastopil novembra lani na odru londonske Kraljeve dvorane. Otroci so se mu zahvalili, da je bil, kakršen je bil.

Roger Moore se je rodil v Londonu, kjer je kasneje obiskoval igralsko akademijo. Od leta 1945 je nastopal v manjših vlogah na filmu, od leta 1953 pa v gledališčih na Broadwayu in v televizijskih nadaljevankah. Mednarodno prepoznavnost je dosegel z vlogo Simona Templarja v televizijski seriji Svetnik.