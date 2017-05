Dobro oborožen z zdravniškimi mnenji je poln optimizma čakal na odločitev upravne enote, ki jo je dočakal 8. septembra 2015. Ne glede na strokovna mnenja ne le enega zdravnika so se na upravni enoti odločili, da bodo vlogo nesojenega Bonda zavrnili. Zatrdili so, da je javni interes jasnega identificiranja XY močnejši od njegove želje, da bi si spremenil ime. Odločitev so utemeljili tudi z dejstvom, da je bil XY že obsojen, da je vpisan v zvezni register dolžnikov in da bi sprememba imena oteževala njegovo identifikacijo in mu omogočila izogibanje plačevanju dolgov.

Nesojeni Bond se je pritožil na upravno enoto in ob tem dodal, da ima zaradi sedanjega imena psihične težave in da mu je ime uspelo spremeniti v Veliki Britaniji in ga tam uporablja v pravnem prometu. Tudi dodatni argumenti niso prepričali uradnikov, ki so odvrnili, da ni mogoče trditi, da so njegove psihične težave posledica uporabe sedanjega osebnega imena.

Ni mu preostalo nič drugega, kot da pravico poišče na sodišču. Maja 2016 je vložil tožbo, v kateri je poleg znanih dejstev dodal pojasnilo, da njegova sprememba imena v Veliki Britaniji ni povzročila nobenih legalnih težav, poleg tega pa retorično vprašal, ali so ogroženi varnostni postopki tudi takrat, ko si oseba spremeni ime zaradi poroke ali posvojitve.

Sodišče na prvi stopnji je podvomilo o možnosti za uspeh tako utemeljene tožbe. Neprepričljiva se jim je zdela razlaga, po kateri naj bi bile družinske težave povezane z uporabo imena. Tožnik, gospod XY, je namreč pojasnil, da sta ga stric in njegova družina tako hudo užalila, da ne more več nositi enakega družinskega imena. Februarja letos je okrajno sodišče v Rheinland-Pfalzu zavrnilo njegovo tožbo. Ponovilo je, da sprememba imena ne more biti dejanje, ki bi razrešilo družinske težave, in da je javni interes tukaj močnejši od posameznikovega. K temu so prvič dodali, da je James Bond znano literarno ime, ki ga je ustvaril Ian Fleming, in da bi preimenovanje v to ime kvečjemu lahko povzročilo dodatne težave. Prav tako se je požvižgalo na britanski pravni sistem, ki je XY omogočil, da tam lahko uporablja ime James Bond ne le v vsakdanjem življenju, ampak tudi v pravnem prometu. Upravno sodišče v Koblenzu je pred dvema tednoma končalo sago o Jamesu Bondu z zavrnitvijo pritožbe.

Na prvi pogled bi preprosto rekli, če si človek želi, da bi mu bilo ime James Bond, pa naj mu bo. Če misli, da si bo s tem spremenil življenje, toliko bolje. In če pred sodiščem zdravniki izjavljajo, da bi to lahko pozitivno vplivalo na njegovo zdravstveno stanje in odpravilo psihične težave, koga potem briga, ali mu je ime Bond, James ali kako drugače. Še posebej, ker se v vsakdanjem življenju gospod XY itak ne odziva na nobeno drugo ime, kot na James Bond. In se ob tem ne dela, da je James Bond!

In glede otežene identifikacije XY: mar sodišče, policija in davčna uprava dandanašnji do nas še vedno prihajajo na osnovi osebnega imena in priimka? Mar nista EMŠO in davčna številka za državne organe naša ime in priimek? In, konec koncev, če osebno ime vendarle toliko šteje, a ne bi bilo dosti lažje najti nekoga z imenom James Bond v Nemčiji kot osebo na primer z imenom Christian Mueller?

Sodišče se tukaj ne gre le zaščitnika javnega interesa. Gospodu XY in njegovim zdravnikom je jasno dalo vedeti, da James Bond ne bo rešil njegovih težav. Zdravnikom je zabrusilo, naj oni in njihov Bond probleme rešujejo kje drugje in ne na sodišču. Požvižgalo se je na diagnozo in se razglasilo za vrhovnega zdravnika. A pravzaprav se je sodišče hotelo postaviti nad Jamesa Bonda, nad simbolni kapital, ki ga nosi to ime. James Bond je paradoksalen lik, ker v imenu državnega interesa praviloma nastopa izven zakona. Ne proti zakonu, ampak tam, kamor Zakon ne seže. Sodišče nikoli ne pride do Jamesa Bonda, nikoli mu ne more nič, ker je izven Zakona. In mogoče je sodišče v Koblenzu in vse predhodne instance hotelo pokazati le to, da je tukaj Zakon nad vsemi, tudi nad Bondom. XY je postal le kolateralna škoda dvoboja med Bondom in Zakonom.