Umor na Orient ekspresu Kriminalko britanske pisateljice Agathe Christie iz leta 1934 Murder on the Orient Express so že večkrat predelovali, najbolj znan pa je angleški film iz leta 1974, ki ga je posnel Sidney Lumet. Igralska ekipa je bila več kot zvezdniška. Vlogo umorjenega bogataša Samuela Ratchetta je takrat odigral Richard Widmark, v stranskih vlogah pa so nastopili Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Martin Balsam, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Vanessa Redgrave, Anthony Perkins in Albert Finney v vlogi detektiva Hercula Poirota. Zgodba o umoru na legendarnem vlaku, ki se iz Turčije pelje proti zahodu in se zaradi snežnih zametov ustavi v Jugoslaviji, velja za eno najboljših iz opusa Agathe Christie, zato ni čudno, da je dobila še nekaj drugih priredb. Leta 2001 je tako v TV-filmu Poirota odigral Alfred Molina, leta 2010 pa so v okviru britanske serije Agatha Christie's Poirot posneli različico z Davidom Suchetom. Letošnji film bo premierno prikazan 22. novembra. Režiral ga je Kenneth Branagh, ki tudi igra inšpektorja Poirota. Bogati Ratchett je Johnny Deep, igrajo pa še Judi Dench, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Derek Jacobi…

T2 Trainspotting Na Otoku 27. januarja, po preostalem svetu pa 10. februarja prihaja na platna drugi del kultne črne komedije Trainspotting. Po enaindvajsetih letih je ekipa praktično ista. Režija Danny Boyle, scenarij John Hodge, literarna predloga roman Irvina Welsha. V glavnih vlogah so Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller in Robert Carlyle. Prvi film o narko sceni v osemdesetih v Edinburghu je bil med drugim nominiran za oskarja za adaptiran scenarij. Publika je bila še radodarnejša. V film so vložili 1,5 milijona funtov, zaslužili so 48 milijonov.

Iztrebljevalec 2049 Tudi Blade Runner iz leta 1982 velja za kultni znanstvenofantastični film. Režiral ga je Ridley Scott, v glavnih vlogah pa so nastopili Harrison Ford, Rudger Hauer in Sean Young. Zgodba je bila predelana po romanu Ali androidi sanjajo električne ovce? Philipa K. Dicka iz leta 1968. Po osnovnem romanu in po filmu je nastalo nekaj literarnih del, poznavalci pa trdijo, da bo šlo z letošnjim filmom, ki ga bo režiral Denis Villeneuve, bolj zares. 6. oktobra bo premiera, v glavnih vlogah pa bosta nastopila Harrison Ford in Ryan Gosling.

Dunkirk Operacija Dinamo je bila akcija zavezniških enot od 26. maja do 4. junija 1940, ko jim je iz obkoljene francoske luke Dunkerque uspelo evakuirati okoli 330.000 angleških, francoskih, kanadskih in belgijskih vojakov. Akcija, ki je razbesnela Hitlerja, je bila podlaga za marsikatero literarno in filmsko delo, 21. julija pa prihaja v kinodvorane pravi spektakel, ki ga je režiral Christopher Nolan, znan po filmih o Batemanu. Nič manj zvezdniška ni igralska zasedba. Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance…

Najtemnejša ura So vam bili všeč filmi Prevzetnost in pristranost, Solist, Hanna ali Pan? V kinematografih bodo 24. novembra začeli vrteti angleški film Darkest Hour, ki ga je tako kot omenjene celovečerce posnel režiser Joe Wright. Gre za zgodbo iz začetka druge svetovne vojne, ki se osredotoča na angleškega premierja Winstona Churchilla, igra ga Gary Oldman. Vlogo njegove žene Clementine je dobila Kristin Scott Thomas, kralja Georga VI. igra Ben Mendelsohn, Churchillovega predhodnika Nevilla Chamberlaina pa John Hurt.

Sneženi mož The Snowman je angleška kriminalna drama, ki ponuja eno najbolj zvezdniških igralskih zasedb v letu 2017. Michael Fassbender je detektiv, ki raziskuje izginotje dekleta, in ena od sledi je njen rožnati šal, ki ga najdejo ovitega okoli sneženega moža. Skandinavsko obarvan film je režiral švedski režiser Tomas Alfredson, snemali pa so na Norveškem. Igrajo še Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny, Charlotte Gainsbourg, J. K. Simmons, Val Kilmer… Film bodo prvič javno prikazali 13. oktobra.

American Made Na dan 29. septembra bodo začeli predvajati film o življenju in delu ameriškega pilota, tihotapca in prodajalca mamil, pralca denarja in agenta Cie Barryja Seala (1939–1986). Seala, ki je med drugim sodeloval z enim najpomembnejših kolumbijskih narko kartelov iz Medellina, je zaigral Tom Cruise, film pa je režiral Doug Liman, znan po akcijskih filmih a la Gospod in gospa Jones ter seriji filmov o agentu Bournu. Scenarij je napisal Gary Spinelli, za izdelavo filma pa so in še bodo zapravili okoli 80 milijonov dolarjev.

Preslepljeni Dne 23. junija bo prišel na platna nov film Sophie Copolla. Gre za priredbo filma The Beguiled, ki ga je leta 1971 režiral Don Siegel, v glavnih vlogah pa sta nastopila Clint Eastwood (ki je v tistem času igral praktično v vseh Sieglovih filmih) in Geraldine Page. Copolla je našla dobro zamenjavo. Eastwoodovo vlogo je prepustila Colinu Farrellu, Pageevo pa je zamenjala Nicole Kidman. Tudi drugače je filmska zasedba, ki pripoveduje zgodbo iz ameriške državljanske vojne, elitna: Elle Fanning, Kirsten Dunst, Angourie Rice, Oona Laurence…

All Eyez On Me Na dan 16. junija 2017 bi minilo 46 let od rojstva raperskega glasbenika in filmskega igralca Tupaca Shakurja in ravno na ta dan nameravajo producenti filma All Eyez On Me prvič predvajati svojo stvaritev. Za vlogo legendarnega glasbenika so izbrali igralca in glasbenega producenta Demetriusa Shippa. Film je režiral Benny Boom, ki je bolj kot po celovečercih znan po svojih video spotih. V film so vložili konkretnih 45 milijonov dolarjev, pravijo pa, da bo povedal vse o Tupacu. Od začetka do krvavega konca v strelskem napadu v Las Vegasu.