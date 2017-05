Po finalnem obračunu mastersa v Madridu, ko sta se v poslastici peščene sezone potila tedaj še nepremagani Rafael Nadal in vse boljši Dominic Thiem, je bila teniška stroka soglasna. Finalista sta hkrati tudi favorita za osvojitev najpomembnejšega turnirja na pesku v Parizu. Žreb je poskrbel, da sta se Avstrijec in Španec znova srečala v četrtfinalu Rima. Tokrat je bil boljši mladi avstrijski up, ki je za zmagoslavje nad kraljem peska prikazal odličen tenis (6:4, 6:3). Rafa je letos na pesku ob prvem porazu izgubil vsega štiri nize.

Đoković v enem dnevu premagal del Potra in Thiema Istega dne je bilo prekinjeno srečanje med Novakom Đokovićem in Juan Martinom del Potrom. Argentinsko-srbski boj je v zadnjem času postal sinonim za zanimiv teniški obračun. Đokovič je povedel v nizih, a je bila tekma prekinjena zaradi dežja, igralca pa sta nadaljevanje odigrala naslednji dan, kar je pomenilo, da bo Thiem, ki je čakal na zmagovalca tega srečanja, imel vsaj navidezno nekoliko lažje delo. To se ni zgodilo, Srb je Thiema po zmagoslavju nad del Potrom odpihnil s presenetljivih 6:1 in 6:0. Đoković, ki je po težavah s formo in menjavi trenerskega štaba nekaj časa igral ob pomoči brata Markota – sicer tudi nekdanjega teniškega igralca – je imel glede na prikazano igro razlog za več optimizma. Finale je bil zaradi tega v mislih marsikaterega teniškega navijača že odločen. Toda statistika je vendarle velela drugače. Đoković proti Aleksandru Zverevu in recimo Nicku Kyrgiosu (še eni vzpenjajoči se mladi zvezdi) še ni osvojil niza. Ob tem je imel v šestih doslej odigranih nizih vsega eno priložnost za odvzem servisa. In statistika je imela prav. Zverev je znova neprepričljivega Srba premagal s 6:4 in 6:3, pri čemer mu ni ponudil niti ene možnosti za odvzem servisa.

Kdo bo osvojil Pariz? Nadal, Zverev, Đoković ali Thiem Andy Murray bo sicer glede na točkovni naskok še nekaj časa uradna številka ena tenisa, a njegov uspeh v Parizu bi bil večje presenečenje kot prvi osvojeni grand slam turnir za na primer Zvereva. Z rimskim podvigom se je Nemec povzpel na deseto mesto elektronske lestvice ATP, navdušila pa je predvsem 20-letnikova zbranost ob ključnih trenutkih finala v italijanski prestolnici. Toda ne pozabimo, da Nemec do tega trenutka na pesku ni blestel v takšni meri kot morda nakazuje zadnji podvig. V Madridu ga je nazadnje v četrtfinalu izločil Urugvajec Pablo Cuevas, v Barceloni pred tem pa je bil s 6:1 in 6:4 zanj usoden Južnokorejec Čung Hyeon. Bistveno boljše rezultate je nizal Avstrijec Dominic Thiem. 23-letnik je navduševal s svojo igro, ki z izrednimi top spini in dobro obrambo v marsičem spominja na Rafaela Nadala. Prav s Špancem sta bila bitko v obeh zadnjih finalih; torej v Barceloni in Madridu. V Madridu je bilo jasno vidno, da se je Avstrijec v igri približal znova izjemnemu Nadalu, ki ga je, kot že rečeno, po dveurni bitki nato premagal v četrtfinalu Rima. Španec bo v Roland Garrosu sicer lovil že kar deseto turnirsko zmago.

Kljub odpovedi Federerja ne gre zamuditi Pariza Ob odpovedi pariškega nastopa Rogerja Federerja so torej v moški konkurenci odveč skrbi, da bi bil turnir kakorkoli nezanimiv. Nadal je vendarle izgubil, Đoković pa pokazal, da zmore tudi v tem trenutku zaigrati na bistveno višjem nivoju. Del zmagovalnega recepta bi lahko bila tudi že zgolj prisotnost Agassija, s katerim se Srb zelo dobro razume. V zgodovino športa pa se bosta prav gotovo želela zapisati tudi omenjena upa naslednje generacije Zverev in Thiem. Njuni dosedanji nastopi dajejo vedeti, da je to za nameček povsem realen scenarij, ki pa ga bo potrebno začeti pisati že prihodnjo nedeljo, ko se začne vrhunec in hkrati zaključek letošnje peščene teniške sezone – odprto prvenstvo Francije v Parizu.

* Lestvica ATP (22. maj): 1. (1) Andy Murray (VBr) 10.370 2. (2) Novak Đoković (Srb) 7445 3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5445 4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5375 5. (5) Roger Federer (Švi) 5035 6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4360 7. (7) Dominic Thiem (Avt) 4145 8. (8) Marin Ćilić (Hrv) 3765 9. (9) Kei Nishikori (Jap) 3560 10. (17) Aleksander Zverev (Nem) 3150 ... 116. (118) Blaž Kavčič (Slo) 486 209. (205) Blaž Rola (Slo) 253 219. (218) Grega Žemlja (Slo) 239 740. (742) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 28 793. (786) Nik Razboršek (Slo) 23 888. (865) Tomislav Ternar (Slo) 15