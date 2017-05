V proizvodnih prostorih SVP Avio, kjer izdelujejo barke Greenline nekdanje gorenjske gazele Seaway, se kaže povsem drugačna slika kot še pred letom dni. Četudi so proizvodnjo večjih kosov plastike že januarja letos zagnali v nekdanjih prostorih Jelovice v Škofji Loki, proizvodnja na Zgoši poka po šivih.

Zato se z mislimi vse pogosteje usmerjajo v ureditev novih proizvodnih prostorov, kjer bodo optimizirali proizvodnjo manjših bark, razvoj in izdelavo večjih bark pa ohranili na Zgoši, pojasnjuje direktor Žiga Petač. Proizvodnjo tega segmenta plovil imajo zasedeno do oktobra letos.

Dražba končno za njimi

V podjetju v lasti Rusa Vladimirja Zinčenka so si po aprilski dražbi nepremičnin Seaway Design in Seaway Yachts ter nekaj orodij za izdelavo bark sicer oddahnili, saj zdaj lažje načrtujejo svojo prihodnost. Za nepremičnine Seaway Yachts in Seaway Design na Zgoši in na Bledu ter nekaj orodij so odšteli 5,3 milijona evrov in davek, kar je občutno manj kot na prejšnji dražbi, kjer je bila izklicna cena postavljena na 8,36 milijona evrov. SVP Avio, ki je imel predkupno pravico, na dražbi pa je bil tudi edini, je tako postal lastnik hektarja in pol zemljišč in objektov v Zgoši ter 2500 kvadratnih metrov poslovnih površin na Lisicah na Bledu. »Cena je bila morebiti še nekoliko previsoka, pa vendar je korektna. Najpomembneje je, da je to za nami in da smo pri vseh deležnikih ohranili zaupanje,« je komentiral Petač.